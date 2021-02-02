【野外步出】李旻芳難捨終有日與愛犬別離　東張女神稱讚丈夫黃耀英：100分男人

▲ 李旻芳上方紹聰（奶仔）節目《野外步出》剖白對家中愛犬公公和婆婆的不捨之情。

由方紹聰（奶仔）主持的TVB J2台節目《野外步出》，昨晚（2月1日）播出的一集邀得有「東張女神」之稱的人妻李旻芳任嘉賓。

方紹聰與李旻芳一同出海玩獨木舟外兼捉龍蝦外，李旻芳流露感性一面，當談起兩隻年邁的愛犬時，她不捨將來要跟牠們別離，因此激動落淚。說到死亡這課題，她更表示希望自己比丈夫黃耀英（Darren）先走說：「因為我唔想見到我心愛的人死去。」

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▲ 李旻芳是十分體貼的狗主。（取自IG）

愛心狗主李旻芳

於昨日播映的《野外步出》內，李旻芳跟奶仔一邊品嚐龍蝦公仔麵，一邊閒聊，說到對退休生活有否憧憬，李旻芳希望將來跟愛犬們居於獨立屋。

李旻芳飼養的兩隻金毛尋回犬已經15歲，當問到是否做好心理準備跟牠們離別時，李旻芳即時感觸流淚，她說：「我不知道，如果現在兩隻狗離開了，我想我需要去旅行散心。別離一刻，可能會擁著牠們吻別，讓牠們舒服地離開。」

▲ （電視截圖）

李旻芳為愛犬激動

《野外步出》播出後，李旻芳接受TOPick訪問剖白稱：「 自己都經歷過不少生老病死，從小時候嫲嫲離開，到小學的老友同學病逝、到中學時爺爺離開。」

李旻芳以為自己已看透生離死別，可是卻非如此，她感慨指：「狗狗年紀大機器壞，其實在數年前已經做好心理準備牠們隨時離開，以為自己面對死亡應該不會再那麼感觸和激動。」

李旻芳續指：「怎料原來這些事是無法適應，這樣被奶仔一問我如何面對的時候，我才明白到自己是那麼愛牠們，就算知道是自然定律，也是接受不了，連想起都那麼激動......真的不可以想像如果時間到的時候我會怎麼辦。」

▲ 李旻芳於節目裡感觸落淚。（電視截圖）

李旻芳黃耀英超恩愛

在旻芳身邊的除兩隻愛犬公公和婆婆外，還有丈夫黃耀英，她說：「Darren他好像一舊大石頭般，當我開心不開心的時候，都是依靠着他，因為他對事的沉實穩重令我整個人都會calm點，知道永遠有個人在背後支持着我、照顧着我。如果要經歷死亡的話，有Darren在身邊，相信我會安定點和容易接受點。」

李旻芳跟黃耀英結婚近一年多，奶仔問到可有想過將來誰「先走」，原來李旻芳經常跟黃耀英討論這話題：「我跟他說：『最好你遲走一點，我想先走』，因為我不想看著心愛的人死去。」

Darren向TOPick表示：「生老病死是大自然的定律，我不抗拒或者恐懼。但我希望可以和芳芳一齊死，因為留芳芳自己一個人在此傷心會是我最大的遺憾，而最終死亡的決擇權希望會在我們自己的手裏。」

他笑指：「當然，如果有人Offer我長生不老藥，我應該都不會拒絕......老婆決定啦。」

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100分丈夫

至於在《野外步出》節目尾段，主持人奶仔問李旻芳給自己多少分，李旻芳即說：「60分啦！因為在我心目中只有一個男人可以得到100分……」雖然沒說出口，觀眾也明白李旻芳所說的「100分男人」是老公黃耀英。

對此，旻芳笑言：「哈哈！對啊！我給Darren 100分。因為在我心目中，老公永遠是第一。如果不讚我老公，我怕他會呷醋呀！奶仔照顧了我一天，但我老公照顧我一世！當然不可以給奶仔滿分啦！」

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愛心夫婦

「東張女神」李旻芳為圈中愛狗之人，家中養有兩隻年邁的金毛尋回犬BB與MuiMui。李旻芳曾表示會為了兩隻愛犬，與丈夫黃耀英決定延後生育大計，一起陪伴愛犬終老。

去年7月她於IG貼出一張照片，見李旻芳揹著體型接近跟她一樣但行動不便的愛犬徒步走上樓梯，她並寫：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！」

李旻芳視愛犬為家人，2019年她與黃耀英結婚時，雖然愛犬因年紀大未能出席婚禮，但二人特地製作印有愛犬的相框作拍照道具，讓牠們未有在其人生大日子中缺席。

至於李旻芳跟黃耀英相識於2012年的TVB藝員訓練班，二人自2014年始拍拖，不時在社交平台上大曬恩愛，非常甜蜜，於2019年二人共諧連理，婚後不時於IG放閃。

記者：梁樂欣、游艾維

同場加映：李旻芳x黃耀英專訪