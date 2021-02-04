【新冠肺炎】伊利沙伯醫院2日內建立網上系統　助篩查疫廈居民入院

▲ 九龍中醫院聯網自行發展疫廈地址查詢系統。（陳靜儀攝）

本港疫情持續已逾年，多幢大廈出現確診個案，醫護人員走在抗疫最前線，為了識別入院病人所住之處是否屬於確診大廈，伊利沙伯醫院自行研發疫廈地址查詢系統，透過比對病人登記地址及疫廈資料庫，令前線醫護提高警覺，有關系統已於九龍中醫院聯網及其他聯網應用。

現時大廈出現一宗源頭不明個案，就會被列為強檢大廈，為了解入院病人是否居於有關疫廈，伊利沙伯醫院資訊科技部早前建立「2019冠狀病毒個案大廈名單查詢系統」。伊利沙伯醫院外科註冊護士虞敏婷指，現時病人入院前會利用「FTOCC」，即 Fever （有否發燒）、Traveling（旅遊史）、Occupation（職業）、Contact（接觸史）、Clustering（居住地方是否有確診個案）的準則，識別病人是否為高風險病人，有助醫護在護理程序上提供合適的裝備。

她稱，去年7月九龍東有多幢大廈有確診個案，當時以同一準則決定病人是否需接受病毒檢測。在未有系統前，每次需花五至十分鐘以人手核對住址資料，惟部分病人未必可回答住址，或送院時已經昏迷等，而現時只需輸入病人身份證或住址就可得知有關資料，繼而作出適當分流，以提高前線醫護的警覺性，至今有約4至5成人居於疫廈，惟幸好未有因而找出確診個案。

這個系統令我們（醫護）在工作上得到安心，以及在安全下工作，少一份擔憂，多一份對病人的警覺性。

現時每名病人入院前須進行病毒檢測，惟護士診所的病人則不需要，醫護則會視乎系統顯示的住址，就病人的情況及急切性等安排覆診日期。

九龍中醫院聯網資訊科技系統經理鄭宏指出，有關系統是利用政府的「資料一線通」自動提取疫廈名單，系統每日凌晨3時及早上8時自動更新名單，惟強檢大廈名單則需由人手輸入。

他續指，資訊科技部僅花兩天時間研發有關系統，去年7月中正式使用，今月中更加設了強檢大廈名單，令同事可更準確識別相關病人，搜尋次數逾31萬次。有關系統目前已於九龍中醫院聯網全面使用，另於部分醫院如屯門醫院、瑪麗醫院、東區醫院等的婦產科應用，正推廣至其他聯網應用。

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記者：郭詩詩