指8名客户欠付佣金及孖展利息　周生生證券入稟高院追逾15億

▲ 案件在高等法院處理。（資料圖片）

周生生（00116）旗下的周生生證券有限公司，日前入稟高等法院，向8名客戶追討佣金及孖展利息等共逾15億元，周生生並向轉介客戶予周生生的投資公司，追討逾2,000萬元介紹費。

原告周生生證券有限公司；被追討介紹費的答辯人為嘉實國際投資有限公司，而8名被追討佣金等的客戶分別為巨能資源有限公司、Fantastic World Investments Limited、馮杰、蘇博、曾楷峰、孫濤、梅敬華及沈帥。

入稟狀指，原告於2016年與嘉實國際投資有限公司及其所屬的嘉實國際資產管理有限公司簽訂協議，由嘉實國際投資有限公司負責向原告介紹客戶開設戶口，而原告亦會向答辯人支付佣金。

惟於2016至2019年期間，經嘉實國際投資有限公司介紹的5名客戶，並沒有如期向原告支付孖展利息及佣金，但原告的職員卻錯誤地按協議向嘉實國際投資有限公司支付了逾2,000萬元佣金，原告因此入稟要求嘉實國際投資有限公司歸還上述欠款。

另外，周生生亦向連同上述5名客戶在內的8名客戶，追討共15.3億元孖展利息及佣金等。

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記者：楊詠渝