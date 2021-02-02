【做爛市】設計師做爛市$100設計一張海報　網民怒斥：做到嘔血先得一舊水

▲ 設計師做爛市，以100港元設計一張海報。

成為設計師除了需要熟練多種技能外，更需要有創意的頭腦，非人人能夠輕易做到。不過，客人總看少設計的價值，以便宜的價錢換取嘔心瀝血的設計，讓設計師生活艱難。近日，有網民向Facebook專頁投稿，上載設計師與客人的對話截圖，稱需要設計師以100港元設計一張海報。但竟然有設計師願意接納低價，有同為設計師的網民怒斥「做到嘔血先得一舊水」。

▲ 有設計師問是否聘請自由工作者。（相片獲「香港做設計慘過食屎協會」授權）

有網民於Facebook專頁「香港做設計慘過食屎協會」上投稿，指有客人開價100港元設計一張海報，亦有設計師願意接納低價，設計師同行不禁表示反感。

▲ 設計師願意以賤價設計海報。（相片獲「香港做設計慘過食屎協會」授權）

100港元設計一張海報

從相片可見，有設計師問客人是否聘請自由工作者（Freelance），而客人則回應指需懂得使用圖片設計軟件（Photoshop），並表示以100港元設計一張食物海報，更表明「不合適不用勉強」。除此，客人更表示要求不高，且長做長有，沒有截止日期。不料，設計師竟表示「Okay（可以）」。

網民狠批：做爛市！

設計師以賤價為客人設計海報引起同行狠批，「做爛個市，遲啲可能得兩張飯票做一張poster」、「做爛市就係咁解，一隻手係拍唔響」及「無deadline改到80歲都仲改緊」。亦有網民留言指平有平做。

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相片獲「香港做設計慘過食屎協會」授權

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責任編輯︰王明芳