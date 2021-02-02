【新冠疫苗】Novavax疫苗對南非變種病毒僅49%有效　強生疫苗只打1劑整體有效率66%

▲ 疫苗對變種新冠病毒保護力或下降。

全球新冠肺炎疫情持續，多間藥廠加緊研發新冠疫苗應對疫情。近日美國藥廠Novavax及強生（Johnson & Johnson）先後公布疫苗數據，Novavax第3階段臨床測試初步結果顯示，疫苗整體有效率達89.3%，但對南非變種病毒株有效率僅49%。另外，強生公布疫苗整體有效率為66%，並只需要打一針。

綜合外媒報道，Novavax招募了15,000多名18至84歲的志願者，其中27%的人年齡為65歲以上。疫苗整體有效率為89.3%。對原有病毒株有效率為95.6%，對英國出現的變種病毒株保護力達85.6%。《BBC》報道指，是次為首度有臨牀測試顯示疫苗對英國變種病毒株高度有效。

惟於南非做的4400人小型測試中，Novavax疫苗整體有效率只有49.4%。對此，公司表示正研發改良版疫苗，以應對新的變種病毒。

另一方面，美國強生亦公布疫苗第三期臨床數據，顯示整體有效率為66%，疫苗在美國有效率為72%、南非為57%，當中預防重症有效率達85%，注射後28日預防入院或死亡比率達100%。並且與其他疫苗不同，強生疫苗只需注射一針。

雖然強生疫苗整體有效率較低，但美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci表示，強生疫苗在應對疫情上仍能起作用，因為疫苗預防重症的有效率較高。

同場加映：【活得健康啲】沙士抗疫腫瘤科醫生不再打領呔 建議穿表面平滑衣物減感染風險

除了佩戴口罩預防飛沬傳播外，不少人都忽略穿著的衣物都會匿藏細菌。曾於2003年沙士期間，負責診治懷疑染病的癌症病人臨床腫瘤科專科醫生曾偉光，當年於沙田威爾斯親王醫院工作。當時其部門有同事感染沙士，他不時會為前線醫護同事提供最新的防疫資訊。

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣