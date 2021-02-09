【老表互撐】林景程林正峰表兄弟相認全靠麥明詩　Niklas問一個問題令King尷尬

▲ 林景程（King）和林正峰（King）憑 TVB劇《香港愛情故事》人氣急升。

早前TVB劇《香港愛情故事》播出獲好評，更於《萬千星輝頒獎典禮2020》奪「最受歡迎短篇劇集獎」。有份演出的林景程（King）和林正峰（Niklas），現實中其實是兩表兄弟，TOPick邀請林景程和林正峰這對表兄弟分享與家人的相處。

他們二人雖然是表兄弟，但入行前其實沒有太多交往，林正峰回想二人「邂逅」之時：「記得第一次見他，是在某次婚宴上，有沒有10年前？」King回答：「十多年前了。」

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▲ （取自IG）

初次交談場面尷尬

Niklas林正峰謂：「當時他剛參加《超級巨聲》，在晚宴上看見他，猶記得他戴上眼鏡。當時我很喜歡這節目，加上很想了解這個圈，接着便走到他後面跟他說：『我有看你上超級巨聲』，其實當時你有甚麼感受？」

阿King林景程坦言：「其實很尷尬，因為當時的我正在參賽，卻沒信心能勝出，愈多人認出便愈害怕。跟你相認不久，我便輸掉了。」

二人首次碰面時只寒暄了數句，直到二人入行後，才再度相遇。

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▲ （取自IG）

麥明詩助相認

King開玩笑指，「十優港姐」麥明詩是二人的「紅娘」：「他在拍《#後生仔傾吓偈》、我在拍《是咁的，法官閣下》時相認。因為明詩有次跟我說：『你Cousin啊。』才知道正峰原來是我表弟來的。」

Niklas透露：「有次看見麥明詩和他有合照，然後我跟她說他是我的表哥來的。」他續指：「跟他有更多溝通的時候就是拍《香港愛情故事》，聊天最多的並非羅天宇結婚那幕戲，而是圍村接花球那場戲。我們全日在一起，談了很多，他教了我很多。」

King謙稱：「分享一些自己行得較崎嶇的路，叫其他人別學我走相同的路而已。以前很怕問人，都是近這一、兩年才懂去問人，倒不如初入行便多問一點。」

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家人反對入行

其實，King和Niklas起初都分別被家人反對入行。King說：「他們都很愛錫我。我是反叛一點，但他們沒有很強力的阻力去阻止，他們只是不想我入行，那就讓他們繼續不想吧，對我又好像沒有甚麼影響。」

King並謂：「錢對他們來說是很重要，因為他們都是捱苦長大。在我們的角度也有我們捱過的苦，但他們那種是生活的苦，如果缺乏金錢，就是沒法生活，所以任何職業也向錢看。聽到演藝事業所賺取的收入，相信正常的長輩如果是愛錫你的話，都不會同意的。」

他笑言：「對他們人生來說，錢是很大的物質，為何我要選工時長、賺錢能力低的工作？還不算是被騙嗎？」

▲ （取自IG）

父母默默支持

Niklas則謂爸爸起初也不支持他入行：「因為收入不穩定，當然希望我能找份高薪厚職，比如可考公務員。爸爸很固執，他覺得不可以就是不可以，我避重就輕，盡量不說太多，只跟他說我有份做社工的正職，叫他不用擔心。」而為養家及追夢，Niklas初入行時，同時當演員又做社工。

其實Niklas在小時候，父母已離婚，他隨媽媽生活，不過與父親關係良好，父子一直保持彼此聯絡，而Niklas父母表面反對他入行，原來默默支持。

林正峰稱，從事飲食業的爸爸會為他做宣傳：「會在食客面前說：『電視機內的就是我的兒子』，其實他是很開心，還周圍跟人說：『如果你認識人從事這行，叫他們多給予他工作吧。』在爸爸眼中，這樣搲工作能幫忙到我。」

Niklas甜笑道：「雖然其實沒有用，但我知道後卻覺得很窩心，沒想過家人在背後原來是那麼支持我，很滿足。」

▲ 林景程與家人的合照。（梁樂欣 攝）

除爸爸外，Niklas的媽媽也是背後支持他：「有時很晚收工回家，便看見她偷偷地在房內看《#後生仔傾吓偈》，還會錄低我有份的節目。她沒說出口，但這種默默支持我的行為也令我很感動。」身旁的King笑謂：「你偷看她偷看你。」

出身於單親家庭的Niklas覺得媽媽很厲害：「她一人湊大兩個家姐與我，也不知她是如何可養到我們這麼大，一定是很辛苦。」他憶述：「這種環境令我們缺乏了很多，我們不會有零用錢，小時候的我是一名街童。以前經常於樓下公園流連，因為小時候不太喜歡留家，因為家中發生太多事。」

King跟Niklas說：「其實這些經歷非人人有，而你擁有且跨過了並能應用於劇集內，所以其實是很寶貴。」

成長令Niklas漸漸成熟，「以前的我會逃避，出來工作後便發現為何要逃避呢？無論自己在外面經歷了甚麼也好，這是我自己的問題，不應該轉嫁到家人或影響對家人的愛。」他續稱：「我一直都有個不忿氣的心，很想告知大家我不再是以前的那個我。一直都很想出人頭地，很想抱打不平。」

▲ 林正峰與媽媽合照。（取自IG）

誓報答爸爸親恩

至於King的媽媽，於他入行前因癌病逝世，家中剩下爸爸和哥哥，他謂：「一直也欠爸爸很多，要慢慢還。感謝他，他很厲害。其實我也想不到可以如何報答他，也不知道他需要甚麼。」

King坦言：「我從沒跟爸爸說過我愛他，但真的是愛他的，卻沒法說出口，可能因男人自尊心較強。我有次工作壓力很大，我抽搐地哭，爸爸看見後，拍拍我的膊頭，沒說甚麼。」男人之間，不用說太多，一切在心中。

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林正峰髮型： Kenrick Siu

場地：RENT-A-KITCHEN岀租廚房（www.RentAkitchen.com.hk）

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

同場加映：林景程x林秀怡專訪