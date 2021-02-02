【養仔VS養車】夫妻月入5萬多新手媽擬全職湊仔　港爸反口寧請外傭買新車

▲ 一名新手媽媽與丈夫月入共5萬多元，原打算當全職媽媽，丈夫卻寧願聘請外傭及買新車。

有了小朋友後家庭開支大增，奶粉、尿片、供書教學等花費大，父母使錢都要特別留神。一名新手媽媽近日於網上討論區分享，與丈夫月入共5萬多元，夫妻原傾妥由她當全職媽媽湊仔一兩年，丈夫卻突然反口，寧願聘請外傭及買新車，令她大感不滿。

一心當全職媽媽受阻

該名新手媽媽上周一（1月25日）於「香港討論區」，以「男人真係咁鍾意車？生咗小朋友老公仲想嘥錢買車！」為題發文，表示與丈夫結婚兩年租屋住，夫妻月薪合共5萬多元。最近她生了孩子，萌生當全職媽媽的想法︰

我好想辭咗份工全職湊一兩年，等小朋友返學先出返嚟做嘢。咁呢一兩年就靠平時儲落嚟嘅幾十萬幫補生活，老公都支持。

不過，丈夫近日突然反口，提出聘請工人照顧孩子，她則繼續返工，至於儲下的幾十萬元，他想「用來買架家庭車」。新手媽媽知道丈夫一直想買車，但動輒花去幾十萬元，因此極力反對。

有咗小朋友開支多咗，仲要供多架車，買完車仲有車位、車保，有咩撞到又要維修……我哋又唔係啲咩有錢人，買車嚟做咩？

丈夫稱買車方便小朋友出入

而丈夫解釋有車，載小朋友出入方便得多，新手媽媽認為不無道理，只是丈夫堅持買新車，夫妻為買車一事爭論了很多次，丈夫更指「當年唔係因為同我結婚，啲錢一早用咗嚟買車」。她感到氣憤難平︰

唔通一架車仲緊要過小朋友？男人真係咁鍾意車？

網民勸留錢傍身好過養車

網民普遍表示以新手媽媽與丈夫的收入，買車對他們來說負擔很重，反而應多留些錢傍身。有網民留言，「仲要交租其實唔係多，小朋友越大越多錢要使」、「如果單身搵5萬無負擔就可以買，如果家庭月入5萬就係基層，唔好諗買車」。

此外，也有網民指出買車的好處，留言「小朋友大少少載佢周圍去好方便」、「我又好明白你老公，男人係好鍾意車」、「如果計過數養得起，都係有用嘅」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳