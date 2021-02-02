【疫情見真情】疫情下被裁仍堅持每天清潔　清潔工被住戶當家人獲贈頂層豪宅

▲ 清潔工被裁後，大廈住戶決定回饋，為她支付頂層豪宅單位的2年租金。

新冠肺炎疫情影響全球，不少打工仔飯碗不保。美國紐約一名清潔工原本在一幢豪宅工作，最近因疫情被解僱，要搬去與姐姐同住。失業後，她仍每天回去清潔，住戶得知後，決定為她支付頂層豪宅單位的2年租金，以回饋她的付出。

據《鏡報》報道，紐約清潔工Rosa已在一幢豪宅工作了20年，近來因疫情被裁，只好與家人搬往姐姐家中。但她敬業樂業，失業後仍每天到豪宅清潔，臉上依舊露出燦爛的笑容，深受每個住戶愛戴，被視為家人。住戶們決定送上一份禮物，答謝這位為所有人付出這麼多的Rosa，替她租下該幢豪宅一個頂層單位，租約期為2年，聯同地產經紀為她送上驚喜，並把整個送禮過程拍成影片。

從影片可見，Rosa在經紀陪同下前往該單位，她帶備清潔用具，以為自己將要在那裡打掃。該新單位面積為2500平方呎，有4間睡房、3間浴室。期間經紀為Rosa介紹單位的間隔，當她看到廚房時，表示希望新住戶喜歡煮飯，「因為這是完美的廚房」。

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及後他們前往天台大露台，空間寬敞，目睹周遭的景色後，Rosa不禁流露讚嘆的表情。最後他們回到室內，經紀打開租約，對Rosa說：「我知道這幢大廈很多住戶也是你的忠實粉絲，他們十分愛你。」經紀續指，知道Rosa及其家人經歷著艱苦的一年，可能面對很多財政困難，「我認為你對這幢大廈的住戶帶來真實的影響，他們只想回饋你。」

最後，經紀向Rosa表示，住戶已一起為她租下該單位2年，她只需在租約簽名、取鑰匙，就可入住，與家人搬離姐姐家。Rosa當下難以置信，露出詫異表情，掩著嘴巴，喜極而泣，說「這不是真的」。

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責任編輯：羅嘉欣