未能讀取被警方檢走電腦硬件　壹傳媒申延期審閱內容獲批

▲ 壹傳媒及高層黃偉強向高院申請寛限延期。（資料圖片）

警方早前以以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒高層，並於同日進入壹傳媒大樓搜查及檢取部分資料。壹傳媒及涉案高層早前入稟高院，要求法庭頒令歸還受法律專業保密權保護，以及不獲手令涵蓋及屬於新聞材料的資料。壹傳媒及高層黃偉強今（2日）向高院申請寛限延期，指有部份被檢取電腦硬件未能開啟，因此未能審讀有關內容，庭上並披露黃因患主動脈瘤而須進行心臟手術，由於影響說話能力，故此代表律師需時索取指示，法官最終批准兩方延期21天及35天處理。

提出申請的分別為壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司共4間公司及壹傳媒行政總監黃偉強；答辯人為警務處處長。

4間公司代表指出，警方檢取物品中，其中3個伺服器不能開啟及成功讀取內容，而1個硬件則仍未嘗試讀取，要求法庭給予24天時間寬限處理。

法官指律政司資料28個項目中，申請人指有有3個伺服器未能讀取，其餘25項目為硬件及電腦等，並可透過免費軟件及警方提供的步驟指引便可讀取。律政司一於亦指有關硬件是可以讀取的，質疑申請人為何未能讀取，認為法庭應只給予7天寬限。

黃偉強代表律師則指，其中兩個被檢取的硬件未能讀取，黃作為集團行政總監亦須處理部分新聞採訪資料，而黃一方亦主要要求法庭處理所涉資料受法律專業保密權保障。

代表律師續透露黃於2020年12月被診斷發現有8厘米大主動脈瘤，並於同月進行心臟手術，須休養至少兩個月。由於黃於手術後影響說話能力，代表律師只能透過電郵與他聯絡，故此要求法庭給予時間42天時間延期處理。

法官最終批准兩方延期21天及35天處理，並須支付訟費。

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記者：林育慧