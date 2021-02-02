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涉9年間逃稅逾百萬　前港姐寇鴻萍否認控罪6月開審

社會 14:10 2021/02/02

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前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等

前港姐季軍寇鴻萍涉於9年內11次逃稅，當中包括訛稱與父親全年同住、虛報僱員薪金及辦公室助理支出等，報稅表上報稱金額逾百萬，被票控11項蓄意意圖逃稅，案件今（2日）於東區裁判法院再訊，寇鴻萍否認控罪，案件排期於6月15日開審，被告續准保釋候審。

被告寇鴻萍（59 歲）報稱居於半山堅尼地道，被票控11項蓄意意圖逃稅，今否認所有控罪。

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傳票控罪指她於2008年至2017年間，5次在提交課稅年度報稅表上簽署，確認父親寇賡發與她全年同住並無付出十足費用；以及3次在年度報稅表及梁寇鴻萍公司損益帳上簽署，確認辦公室助理支出總額為28.8萬元；另外3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上簽署，聲稱孫穎斌及鍾永慧在該些報稅年度內為僱員，及分別獲得9.6萬元薪金。

辯方指出，涉案有多達過千頁的文件，包括警方會面紀錄及稅局文件等，辯方將會爭議稅局文件內容的真確性，包括指有人填錯表等。案件排期於5月18日作審前覆核，以及於6月15至21日審訊，期間被告續准保釋。

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記者：林欣樂

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