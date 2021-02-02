【新年大掃除】四代同堂共用雪櫃放滿爛食物　收納達人豆豆媽分享5大簡易清理步驟

▲ 四代同堂大家庭共用一個雪櫃，沒有定期清理，好易塞爆雪櫃。

新年大掃除，大家記得要執拾一下雪櫃，尤其是大家庭共用一個雪櫃，每人都放少少，沒有定期清理的話，好易塞爆雪櫃。台灣收納達人「豆豆媽」分享了5大簡易清理步驟，她曾執拾四代同堂共用的雪櫃。

台灣「豆豆媽咪吳霈蓁」（豆豆媽）育有兩孩子，身為醫藥記者及健康節目主持人的她，不時在Facebook專頁「豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁」及「SuperMami超級媽咪」分享生活家事小智慧及育兒心得，她之前考整理師執照時，學到幾招雪櫃收納管理術，跟大家分享。

豆豆媽提到通常因為保存的問題，雪櫃裡的東西不太可能全部拿出來，難以整個清潔完再分類、收納管理，所以雪櫃的整理收納和其他櫃子物品的管理收納不一樣，就是盡可能的「分層清潔管理」。如果有辦法確保食物不會壞掉、東西不多的情況下，還是可以做到以下方式。

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整理雪櫃5大步驟

1. 下架：就是把所有的東西拿下來。下架前，要先找到一個適合擺放下架物品的場所。

2. 分類：例如分成：調味料、乾貨、生食、熟食、飲料等⋯⋯依每個人家中雪櫃物品進行粗分類和細分類。

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3. 篩選：分類完再篩選會比較快，這階段可以把過期的丟掉，以及趁機把物品用貼紙Label標上日期。

4. 配置：甚麼東西要放在哪一層？或是有哪些盒子層架可以幫助分類擺放，擺放位置要符合人體工學，方便拿取。

5. 上架：把物物擺回去，上架的原則就是要讓每個物品一目瞭然。

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善用雪櫃收納盒

看材質是否適合放進雪櫃，例如有些塑膠盒不耐低溫，放冷凍會裂掉，而收納盒的選擇盡量選方型、長方型，最能有效利用空間。

▲ 整理前後大變化。（影片截圖）

清潔方法

將雪櫃裡的物品下架後，就可以清潔。雪櫃難免會有滴落的湯汁、或是散落的粉末、乾掉的菜葉等，這些都可以使用抹布沾取小蘇打水，進行擦拭清潔，邊邊縫縫的地方，可以細縫刷、或是小牙刷清除污垢。

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去除雪櫃異味

要找到異味來源，例如是否有壞掉的食物，還是只是沒有密封好的泡菜。有時陳年的污垢亦會造成臭味。如果是壞掉的食物就趁機丟掉，用密封袋或是保鮮盒裝好食物，如果是污垢造成的臭味，可以用小蘇打水或是稀釋的醋水擦拭。

有關影片及文章獲「SuperMami超級媽咪」和 「豆豆媽咪健康生活家 吳霈蓁」 授權報道

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責任編輯︰顏紫燕