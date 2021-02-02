【臨時醫院】北大嶼山香港感染控制中心本月26日啟用收輕症　設全自動化驗儀器日檢1500樣本

▲ 北大嶼山醫院香港感染控制中心預計本月26日首先啟用。（梁偉榮攝）

新冠肺炎持續，位於亞洲國際博覽館旁的北大嶼山醫院香港感染控制中心上月底竣工，並交由九龍西醫院聯網負責管理及運作。醫管局表示，中心主要接收16至65歲、臨床情況合適、輕度或中度病情確診病人，可提供816張隔離病床，目前正進行籌備工作，預計本月26日首先啟用48張隔離病床。

北大嶼山醫院香港感染控制中心設有6座病房大樓，合共提供816張隔離病床。每座大樓設2層病房，並設1部獨立升降機，備有參照一線隔離病房標準而設計的負氣壓病房。首階段會率先啟用F座下層48張病床，預計本月26日可投入服務，再按疫情需要分階段啟用其他病房。

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中心主要接收16至65歲、臨床情況合適、輕度或中度病情確診病人，若預期病人情況轉差、需要高流量氧氣或需要深切治療，將會轉送到其他公立醫院接受進一步治療。中心實施多項感染控制措施，包括採取「醫患分隔」安排，醫護人員和確診病人會進出不同通道，以減低風險。

每個負氣壓病房每小時換氣量達12次，並設有兩道採用無接觸式互鎖的氣密門，之間設有前室供醫護人員卸除防護衣；病房設有具紫外消毒的傳遞箱，方便護士與病人之間傳送小型物件如檢測樣本等。

九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，中心定位與社區治療設施不同，若病人需服食抗病毒藥物，中心可以能夠安排，當疫情較嚴重，可將大部分病人轉往中心處理，減少對急症醫院壓力，避免醫院需停止或減少某類服務。

瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳文俊指，中心會可接收不同種類的病人，包括社區新確診病人、於社區治療設施需要更多醫療診斷的病人，以及在公院病情轉好病人。他補充，對比亞博館社區治療設施，中心會接收多一些中度病情病人，因他們一般需要口服或注射藥物、吊鹽水，甚至要聞氧氣，但由於中心不設深切治療部設施，危重病人仍會由公院接收。

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中心亦設有一座醫療中心，提供化驗及診斷等醫療配套服務，其中化驗室具備全自動化驗儀器，每日8小時運作可處理約1,500個測試樣本，最快約3小時就可以得出新冠病毒測試結果，預計本月17日投入服務，料可增加公院整體檢測量10%至15%。

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北大嶼山醫院副行政總監黃立己表示，化驗儀器最大特點是可同一時間處理多個樣本，若有需要24小時運作，檢測量可提升至4,000個。化驗室除了為入院病人進行測試外，亦可為普通科門診樣本化驗。

醫管局表示，首階段已從7個聯網調動調配約百名醫護、專職醫療及支援人員到中心工作，包括15名醫生和40名護士駐場24小時輪班工作，其中近一半來自內科及急症科，亦會以兼職形式聘請私家醫生到臨時醫院服務，相信有足夠人手應付。

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記者：陳子謙