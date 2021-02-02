【臨時醫院】北大嶼山香港感染控制中心本月26日啟用收輕症　設全自動化驗機器日檢1500樣本

▲ （陳子謙攝）

新冠肺炎持續，位於亞洲國際博覽館旁的北大嶼山醫院香港感染控制中心上月底竣工，並交由九龍西醫院聯網負責管理及運作。醫管局表示，中心主要接收16至65歲、臨床情況合適、輕度或中度確診病人，可提供816張隔離病床，目前正進行籌備工作，預計本月26日首先啟用48張隔離病床。

北大嶼山醫院香港感染控制中心設有6座病房大樓，合共提供816張隔離病床。每座大樓設2層病房，並設1部獨立升降機，備有參照一線隔離病房標準而設計的負氣壓病房。首階段會率先啟用F座地下48張病床，預計本月26日可投入服務，再按疫情需要分階段啟用其他病房。

中心主要接收16至65歲、臨床情況合適、輕度或中度確診病人，若預期病人情況轉差、需要高流量氧氣或需要深切治療，將會轉送到其他公立醫院接受進一步治療。

中心亦設有一座醫療中心，提供化驗及診斷等醫療配套服務，其中化驗室具備先進全自動化驗機器，為入院病人化驗新冠病毒樣本，每日8小時運作可處理約1,500個測試樣本，若有需要24小時運作，檢測量可提升至4000個。

醫管局表示，首階段已從7個聯網調動15名醫生和40名護士到中心工作，其中近一半來自內科及急症科，亦會以兼職形式聘請私家醫生到臨時醫院服務，相信有足夠人手應付。

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記者：陳子謙