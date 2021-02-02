【斷捨離】佛系港女懶執屋雜物亂擺放 大包米放雪櫃電水壼千年污漬

「斷捨離」對都市人不是易事，ViuTV節目《執屋》來到最終回，今集屋主Ｍelody是一名佛系女生，懶執屋雜物隨意擺放，更將大包米放雪櫃，電水壼有千年污漬，衛生程度令人驚嚇。

主持人英健朗（小占）、王頌茵（Kathy）及「雜物諮詢師」阿橙到達「執屋」現場，Ｍelody從事資訊科技行業的銷售及市場部，第一個需要處理的是客廳及廚房位置，見到餐枱放滿了Melody工作文件、單據、清潔劑、銀包。

而在開放式廚房，廚具等物件同樣層層疊擺放，電水壼的表面全是污漬，非常嘔心，主持人忍不住問：「你係咪飲醉酒嘔咗啲嘔吐物落去？點用呀？」但Melody卻稱，「水煲面 (有污漬) 啫！」。主持人直言，厨房那麽髒，不想見到食物在這個厨房煮出來。

當打開雪櫃，竟發現有兩包米及威士忌，Melody稱，米放雪櫃能「防潮」，威士忌也放在雪櫃，Melody稱，「不用加冰隨時可以飲......」大門位置貼上一年前便利貼，至今未撕走。

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睡房簡直是重災區，打開衣櫃門，衣物和「包包」如山泥傾瀉般堆滿地，細小的床頭櫃放滿護膚品、香水、飾物，還有晾衫架及行李箱內的雜物。

主持人幫Melody清走舊衣物時，更告知房間還有一個神秘儲物空間可用，令Melody驚喜萬分。經執屋後，整間屋煥然一新非常整齊乾净。

點擊看執屋後及房間哪個位置是神秘儲物空間：

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