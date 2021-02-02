【最低工資】每小時最低工資維持$37.5元　考慮香港經濟處於深度衰退

▲ 勞福局局長羅致光。（中）

行政長官會同行政會議接納最低工資委員會的建議，法定最低工資維持每小時37.5元。勞福局局長羅致光聯同最低工資委員會主席王沛詩大律師及政府經濟顧問歐錫熊今日下午會見傳媒，講述《最低工資委員會2020年報告》。

羅致光指出，今次的建議是考慮香港經濟處於深度衰退，失業率高企，故委員會建議最低工資維持每小時37.5元。行政長官以及行政會議已接納委員會建議，香港經濟處於不確定性，委員會下一次的兩年檢討，將於2022年10月31日前完成。政府透過不同措施著力改善低薪僱員的收入。

他續出，坊間有不少聲音希望將法定最低工資提升至生活工資水平，但強調條例已列明委員會在防止工資過低，及盡量減少低薪職位過低之間要取得平衡。他稱，法定最低工資不應為解決低收入人士家庭或在職貧窮的唯一途徑，事實上港府已有不同措施改善有關問題。

福利方面，他稱經濟上有需要的家庭可以申請綜緩或在職家庭津貼，又澄清指申請綜緩的人士並非不可工作，只要工作收入不能滿足基本生活需要就可以申請，而部分收入亦可以被豁免，而金額已由每月2500元增至4000元；另低收入家庭亦可申請在職家庭津貼，就是否可以調整申請資格的每月工作時數亦在短期內作出調整。

法定最低工資於2011年5月1日開始實施，由2019年5月1日起，法定最低工資水平調升至每小時37.5元。

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記者：郭詩詩