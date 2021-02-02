【加煙草稅】吸煙與健康委員會倡加煙稅100%　以達世衞標準降低吸煙人口

▲ 香港吸煙與健康委員會日前聯同83個團體去信財政司司長，促請政府於2021/22財政年度大幅增加煙草稅100%。（資料圖片）

香港吸煙與健康委員會日前聯同83個團體去信財政司司長，促請政府於2021/22財政年度大幅增加煙草稅100%，並按年增加煙草稅率。委員會指，自2014年起煙草稅便未有大幅增加，而大部分煙草品牌已於數年間多次增加零售價，煙草稅率現佔價格的比例約為63%，遠低於世界衞生組織建議水平的75%，以加快降低吸煙人口，推動香港的控煙進程。

委員會主席湯修齊表示，香港的吸煙率下降速度已開始放緩，在2019年更輕微上升至10.2%，顯示控煙政策停滯不前，而政府已連續6年未有增加煙草稅抑制煙草使用，做法非常不理想，因此委員會倡議政府大幅增加煙草稅100%及按年增加稅率，以有效地推動戒煙及減低吸煙率。

▲ 香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。

他續稱，根據委員會於2018年9月至2019年3月期間進行的「控煙政策調查」，當中近8成人支持大幅增加煙草稅，亦有約7成贊成隨後按年增加稅率，顯示大部份公眾均支持。同時，現時吸煙人士認為有效推動他們戒煙的價格中位數為每包100元，而平均價格更為每包129.8元，惟現時捲煙煙包零售價約為港幣60元。



湯修齊說，政府計劃在2025年前將吸煙率降至7.8%，但2019年吸煙率輕微上升，促請政府盡快落實全面禁煙的目標及時間表，多管齊下加強控煙措施,包括禁止所有另類吸煙產品包括電子煙、加熱煙等、實並增撥資源予戒煙服務及教育宣傳。

另外，新冠肺炎疫情下，湯修齊指脫下口罩吸煙或可增加病毒傳播風險，呼籲公眾應停止吸煙，減低感染呼吸道疾病的機會，從而減輕社會經濟及醫療負擔。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒