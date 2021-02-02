【機場強檢】機場設四個專屬檢測中心　機場員工即日可網上預約免費檢測(附預約網址)

政府今日向近7萬名機場員工發出強制檢測公告，香港機場管理局表示即將實施的檢測計劃，機場將設立四個專屬檢測中心，以供機場員工接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測。四個專屬檢測中心分別位於機場的一號客運大樓過渡區（北）及過渡區（南）、南商用車輛停車場及臨時貨車停車場，開放日期為 2021 年 2 月 4 日至 25 日。

由今日起，機場員工可於網上預約機場的檢測服務。機場員工必須從僱主取得檢測登記表格並於檢測中心出示，以接受免費檢測。

機管局亦鼓勵機場員工在市區多個地點接受指明檢測。機場員工亦可於 2021 年 2 月 4 日至 25 日期間，在政府的社區檢測中心出示檢測登記表格，以免費接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測。員工同時可自行在政府認可的化驗所自費進行檢測。

在一次性強制檢測後，三月起指定機場員工組別可接受自願性定期檢測，其中包括處理機場抵港人士檢疫程序的相關人員、處理冷鏈物流的貨運員工，以及機艙清潔員。

政府的公告規定，

任何人士於 2021 年 2 月 4 日至 25 日的任何時間內，由政府、任何法定組織或公司聘用或在上述機構或公司的外聘服務合約下受聘，並以機場區作為其通常服務地點；及擬於 2021 年 3 月 1 日至 31 日的任何時間內，以機場區為其通常工作或服務地點，須於 2021 年 2 月 4 日至 25 日期間，接受新冠肺炎病毒的聚合酶連鎖反應核酸檢測（指明檢測）。

機管局表示，一直與業務夥伴就檢測規定及實施詳情緊密溝通，以保障機場員工及使用者的健康。機管局會提醒業務夥伴通知其員工、承辦商及相關人士有關強制檢測及相關的安排。除強制檢測及指定組別的自願性定期檢測外，自 2020 年 5 月起，機場員工可以到一號客運大樓H行段的專屬櫃檯，免費領取及交回深喉唾液樣本收集包，以自願參與政府提供病毒檢測。該服務將會繼續提供予所有機場員工。

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責任編輯 李志強

