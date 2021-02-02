為駕車司機成功索償收1.2萬報酬　公證行負責人涉包攬訴訟開審

▲ 被告方國昌（左）。王仁昌攝

52歲公證行負責人涉於2013年至2014年，為1名車輛遭小巴撞上的司機追討賠償，指「不成功、不收費」，其後為男子追討8.5萬元賠償後，再抽取其1.2萬元作報酬。公證行負責人否認1項分享訴訟成果罪受審。案中事主今（2日）於區域法院供稱，他當時透過車行職員接觸到被告，被告當時指暫毋須收費，待成功索償後，會抽取15%賠償額作服務費。

被告方國昌（52歲），案發時為中正公證行董事及負責人，被控1項分享訴訟成果罪。

控罪指，被告於2013年5月11日至2014年6月30日，促使及支持原告人是何耀榮的人身傷害民事申索，而何耀榮的代理人何世文同意若訴訟成功，被告會從追討所得損害賠償中抽取15%作為其得益，即港幣12,797元。

控方傳召何世文作供，從事地產業的何早前已獲律政司發出豁免起訴書。何供稱，他於2013年5月10日在清水灣道駕駛車輛時，遭1輛小巴從後撞上，翌日他將車輛送到皇冠車行維修及由車行職員陳柏倫接待，他問及陳有沒有公證行介紹，因為車輛車主是他父親，車輛購買了第3者保險，惟他不了解索償事宜，陳給予他兩張卡片，他其後接觸到被告。

何續供稱，被告當時透過電話表示，要驗車確認賠償金額，及後會尋找律師索償等，被告又表示「不成功、不收費」，而成功後會抽取15%賠償額作服務費，當時只向他收取約900元用作驗車。何指他當時曾打算支付報酬，但被告表示暫時不用，可待成功索償後再收取。

何指當時被告是他唯一選擇，他遂打算透過公證行處理所有事情，及至數個月後，他到公證行簽署文件，當時公證行亦向他解釋內容，惟他忘記了文件內容。

何續指，被告其後曾致電問他8.5萬的賠償額是否滿意，何表示滿意及後收到支票，他亦將父親簽署的1.2萬元支票交給安盛顧問有限公司職員；被告亦是安盛的負責人。

辯方盤問時問及何，被告是否曾指自己並非律師，無法循法律途徑追索，只是以追數形式為何索償，何指沒有印象。辯方向何指出，被告並沒有教他增大索償金額，何同意。

辯方又向何指出，被告沒有說過「不成功、不收費」，又曾指即使沒有成功追討，亦須收約1,000元的服務費。何不同意，並指被告曾經說過，又指這是他聽過被告電話後理解到的意思。

法官另問及何，他是否得知皇冠車行驗車後，曾在評估報告指維修賠償費達14萬，曾向何展示有關驗車報告。何指自己亦是今天才得知，但指對8萬元的賠償費亦感到滿意。聆訊今午續。

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記者：王仁昌