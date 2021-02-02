【緣來自咖啡2】顧美華讚馬仔好學上進　馬浚偉感激「阿媽」厚愛

▲ 顧美華任馬浚偉節目《緣來自咖啡》的嘉賓。

馬浚偉去年製作了由他親自構思、策劃和主持的電視節目《緣來自咖啡》，反應甚佳，今年添食拍《緣來自咖啡2》。明晚（2月3日）的《緣來自咖啡2》嘉賓，是與馬浚偉結下「母子情緣」的顧美華。

他們先後在舞台劇及電影《生前約死後》扮演母子，這一段母子情緣演來真情洋溢，感動台上台下以及銀幕內外萬千觀眾。馬仔對於今次在電視機前與「阿媽」顧美華品咖啡談人生，非常開心，更感謝對方的厚愛，當日答允為他獻出第一次，破天荒演出舞台劇，是很大嘗試，她的認真和付出亦有目共睹。

馬仔説：「美華姐將我劇本內母親的角色演繹得淋漓盡致，那種作為母親的關愛感動了不少人，不光是我，我的許多朋友看完舞台劇和電影之後，都說在她身上找到一份窩心的溫暖。所以，我也要代表朋友們感謝她，真的，透過美華姐的完美演出，拯救了不少人的心靈。」

顧美華笑言很佩服馬仔這「兒子」：「他呀，不知哪來的精力，永遠有用不完的時間、用不盡的想法，善用24小時，我見他一年365日都在工作，每日都安排得豐盛又紮實，我不止一次問他究竟有冇時間去玩？他總説有的有的。」

她續稱：「很慶幸這個年紀才識到他，如果年輕一點認識，我會好自卑，因為我是個很懶的人，有啲混亂又冇乜系統，試問咁樣又邊有面目做佢阿媽呀！講真，我好羡慕馬浚偉爸爸，有個咁出色嘅兒子。」

在美華姐眼中，馬仔非但勤奮上進，更十分聰明，善於思考又有邏輯，絕對不是一個普通藝人，今天他兼顧多個範疇發展，卓有成就，實在難得。

阿媽給予高評價，阿仔受之無愧，馬仔坦言他們結緣在戲劇藝術，那一份來自藝術的力量彌足珍貴，有共同經歷，有一份心和愛。

他説：「美華姐是公認的氣質女星，不是一般可以相比的，毋庸置疑一個人的氣質勝於外表的漂亮，她當之無愧。很多人説我倆很相似，是不是也可以說我們兩個都很有氣質呢！哈哈哈，叨光了，總之一句講晒，多謝阿媽，我會繼續努力的了。」

