【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣

▲ Netflix真人騷《璀璨帝國》揭貴婦Christine Chiu大開Botox放題派對。

Netflix真人騷《璀璨帝國》最近掀起全城熱話，在這套講述一眾上流社會堅離地揮霍炫富的節目中，來自台灣、在美國長大的比華利山貴婦Christine Chiu一直話題滿滿，除了與身家46億的超級富婆Anna Shay鬥排場外，她的浮誇妝容及被指僵化的「膠樣」，也成為話題之一。而Christine近日就被網民翻出舊照，自然清秀的五官更獲不少人讚靚。

▲ 炫富闊太Christine Chiu。（圖片來源：Instagram）

Christine Chiu在節目中可謂最愛炫富，大學修讀國際貿易學系的她，23歲嫁給丈夫Gabriel Chiu，育有一子Baby G。Christine曾表示，她的丈夫是宋朝第24代後人，如果皇帝制度尚在，丈夫就是皇位繼承人，而兒子就是小太子。

Christine婚後憑藉交際手腕及公關投巧，幫助丈夫在比華利山開設整容外科診所，服務對象主要為荷里活明星名人、名流政商。

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兩公婆名成利就外，更順利擠身上流圈，除了日常生活炫富外，更在節目中多次破格行為，包括宴請一眾富商名流到診所大搞Botox放題派對，又在兒子1歲生日時，豪花百萬搞生日宴設名牌手袋夾公仔機，供賓客任夾名牌袋等，奢華程度令人難以想象。

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除了炫富行為外，Christine的外貌也成為觀眾討論的話題之一。本身身材極佳的Christine，不時在IG放靚相，但就有網民認為她的外貌愈來愈僵化、五官凹陷，跟昔日照片一比，容貌相距頗大。有網民甚至批評：「非常肉酸」，亦有人認為過去的她更漂亮，根本毋須整容：「以前幾好睇，點解要去整容」。

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責任編輯：羅嘉欣