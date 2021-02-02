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【新冠肺炎】今日新增25宗確診屬1月初以來新低　24宗本地個案包括4宗源頭不明

社會 16:30 2021/02/02

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今日確診個案25宗，是今年1月初以來新低。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（2日）新增25宗確診個案，當中輸入個案1宗、本地個案24宗。本地個案之中，4宗源頭未明，其餘20宗與早前個案有關，包括5宗三跑群組相關個案及1宗老人院舍個案，累計共10,512宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者，交代最新疫情。

旺角朗豪坊5樓UNIQLO，因多名員工確診須納入強制檢測。張竹君表示，有2人涉及1月28日一個5、6人聚會，均屬朗豪坊UNIQLO工作的全職及兼職員工，故要求1月14日起於朗豪坊UNIQLO工作的人士須強制檢測。詳情即睇：【下一頁】

4宗不明源頭患者的住所大廈，今日須列入強制檢測，包括柴灣興華一邨美華樓、將富康花園9座、屯門友愛邨愛輝樓等。

港府昨晚7時起，圍封紅磡、元朗、尖沙咀及油麻地多幢大廈，居民須強制檢測，行動今早（2日）約7時完成，4區共有約1,700名居民接受檢測，沒有發現確診個案。

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本港昨日(1日)新增新增34宗確診個案，當中有5宗輸入個案及29宗本地個案，其中8宗為源頭不明，其餘21宗與早前個案有關，其中2宗屬綠楊新邨R座04單位個案，累計共10,487宗病例。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡、吳卓峰

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