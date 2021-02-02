【強制檢測】旺角朗豪坊UNIQLO員工疑聚會後確診　店舖要納入強制檢測

本港新冠肺炎疫情持續，今日(2日)新增25宗確診個案，24宗涉及本地感染，包括4宗感染源頭仍然未明，再有多幢大廈納入強制檢測名單，而朗豪坊UNIQLO亦因出現多名員工確診須納強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增確診個案中，有2人出席1月28日一個有11人的聚會，當中已有5人確診及1人初步確診，包括3人均屬朗豪坊UNIQLO工作的全職及兼職員工，其中一名確診員工最後一日上班為1月30日。

她稱，有關聚會期間有食飯、傾計，最早發病人士為1月29日，未知是否由該名患者傳播予出席朋友，但亦不能排除工作地點出現爆發，故要求1月14日起於朗豪坊UNIQLO工作的人士須強制檢測，有關店舖有20多位全職員工及50多位兼職員工，除緊密接觸者需要檢疫外，其餘員工都需接受檢測。

張竹君補充，有關聚會於香港區私人地方舉行，由於有關個案屬相關個案，而非不明個案，故有關大廈毋須納內強制檢測名單。至於需否封區強制檢測，張竹君僅稱政府會作多方面考慮，亦不知道有關店舖是否有參與「安心出行」。

她又稱，確診患者分別從事售貨員及收銀，有機會接觸店內衣物，惟顧客經由衣物受感染機會較微。

另外今日起有4宗不明源頭個案所居的大廈，都須列入強制檢測，包括柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號及屯門友愛邨愛暉樓等。

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記者：陳正怡