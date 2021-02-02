區選連任落敗建制派鄭強峰選舉呈請勝訴　民主派首名當選區議員被撤議席

▲ 法官今（2日）頒下判詞。（資料圖片）

2019年區議會選舉，觀塘翠屏選區建制派區議員鄭強峰未能成功連任後，向高等法院提出選舉呈請，指遭成功當選的民主黨洪駿軒誣陷「假獨立」。法官早前審理後，今（2日）頒下判詞，裁定鄭呈請得直，洪並非妥為當選。換言之，洪成為2019年區議會選舉中，首名被建制派透過選舉呈請褫奪資格的區議員。

涉案呈請人鄭強峰；首答辯人洪駿軒；法官周家明於判詞中指出，呈請人指控首答辯人誣陷他「假獨立」的基礎，並非指他的確是獨立，而是他早已公開承認他與公屋聯會和創建力量兩個團體的政治聯繫，而呈請人更不爭議上述兩個團體屬親建制或親政府團體。

法官分析指，首答辯人的宣傳單張上所印有的「慎防假獨立」字句，是指呈請人曾聲稱自己是獨立候選人，而有關指控屬錯誤或誤導，因為呈請人從未作出有關聲明，而且首答辯人作出上述指控的目的，是為了對呈請人面對的選舉構成偏見。

至於有關指控是否屬「重大」錯誤或誤導，法官則認為，首答辯人的意圖並非要指控呈請人作出虛假聲明，只是想指出呈請人與親建制或親政府團體有政治聯繫。但法庭不能假設所有選民都只是根據政治聯繫而作出投票的選擇，而沒有考慮候選人的誠信問題。法官指，指控一名候選人作出「假獨立」的虛假陳述，屬嚴重指控，因此法官裁定有關錯誤或誤導是屬於「重大」的。

至於首答辯人是否有合理辯解，法官則指首答辯人並無任何理由會以為呈請人曾自稱獨立，因此無法構成辯解，法官因此裁定，呈請人就上述單張提出的選舉呈請得直。

至於呈請人針對首答辯人於另一張宣傳單張中誇大自己政績的指控，法官則認為首答辯人當時作為區議員鄭景陽的兼職助理，他的確曾協助處理相關的行人路及加建電梯出口的工程，首答辯人聲稱自己「成功爭取」的說法或有誇大，但法庭認為候選人誇大過往政績的做法並不罕見，而刻意誇大或誤導之間的界線並不清晰，法庭難以裁定上述單張內容屬誤導，因此裁定呈請人提出的上述挑戰不成功。

基於上述分析，法官裁定呈請人提出的呈請得直，首答辯人並非妥為當選，並需向呈請人支付訟費。

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記者：楊詠渝