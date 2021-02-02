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【親子行山】黎姿帶3女兒行潭崗飛瀑鍛鍊體能毅力　網民批著錯鞋行山好危險

親子好去處 17:11 2021/02/02

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黎姿日前帶3個女兒前往大潭水塘「潭崗飛瀑」行山。

年屆49歲的黎姿（現名馬黎珈而）是城中數一數二的靚媽，育有3女兒的她外貌及身形都保養得宜，她的其中一個保養要訣就是多素顏行山呼吸新鮮空氣，讓肌膚盡情休息，且行山是最好的親子活動之一，黎姿日前帶同女兒前往具難度的大潭水塘「潭崗飛瀑」，以鍛鍊女兒的體能與毅力。

黎姿在IG和微博分享與女兒的行山照，可見她們身處大潭水塘的潭崗飛瀑，該處是超近市區的瀑布，下巴士後步行大概30分鐘便會到瀑布位置。不過，漁護署沒有鋪設山徑前往潭崗飛瀑，故遊人需經過一條崎嶇山路，穿越山坡上的叢林，才能落到瀑布下的位置。

黎姿克服畏高落到去瀑布位置打卡。（IG圖片）

黎姿一行人去到瀑布位置打卡，並上載了穿越山坡上叢林的影片，可見路段有難度。黎姿也在帖文中留言表示，路線對她和女兒來說是一大挑戰。

兩個多小時迂迴曲折的路途，對3小豬來說是鍛鍊體能和毅力的機會，對於畏高的我，其實也是個很大的挑戰，確實需要點勇氣才能走畢整個行程。

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素顏行山讓肌膚放鬆

幸好當日風和日麗，黎姿和女兒邊走邊親近大自然，感受山明水秀的美麗。她又提到當日素顏上陣，是保養肌膚的好機會。

零化妝之下，也可以趁機給肌膚休息一下，呼吸清新空氣。雙腳酸軟也是值得的！

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不過，黎姿行崎嶇山路卻只穿休閒運動衫褲鞋，引來網民留言提醒衣著不正確，會構成危險，「你這對波鞋不適合行山用呀」、「應該著對行山鞋」、「我以前行山也是穿這種波鞋，滑到爆，摔了好多次」。有人亦讚揚她帶女兒去行山是「好棒的親子活動」，更不忘大讚她素顏都好靚，是「美人出山」！

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潭崗飛瀑前往方法︰

位於港島大潭水塘的潭崗飛瀑約10米高，景色優美、水源清澈。若只遊覽潭崗飛瀑的路線頗簡單，約需1個多小時便可完成。而前往方法都方便，乘巴士於大潭水塘（北）巴士站沿港島徑六段下車，步行約30分鐘便會到達瀑布位置。

不過，潭崗飛瀑是大潭水塘集水區一部份，受《水務設施條例》保護，於石澗或飛瀑落中浸洗或沖洗，即屬違法。

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責任編輯︰林綺玲

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