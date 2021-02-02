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【疫市福利】全日空擬推「長期休假」制度　員工最多可休假2年兼有補助金

社會 16:33 2021/02/02

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近日，全日空（ANA）宣布，計劃在今年4月開始實施「長期休假」制度，即員工最長可申請2年長期休假，且不用特殊理由，期間仍為員工支付保險，申請1年以上還有補助金。

新冠肺炎疫情重創各行各業，航空業更是首當其衝，嚴重遭受打擊。近日，日本最大航空公司全日空（ANA）宣布，計劃在今年4月開始實施「長期休假」制度（Sabbatical Leave），即員工最長可申請2年長期休假，且不用特殊理由，期間仍為員工支付保險，申請1年以上還有補助金。

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日本共同社報道指，目前也有日本企業實施類似的制度，不過休假期間通常約僅數個月，可申請長達2年的企業則非常罕見。是次啟動的休假制度，實施對象主要包括飛行員、機艙服務員和地勤人員，約有1.5萬名正式員工，佔整體全日空員工總數的三分之一。

報道指，航空行業受新冠肺炎疫情重創，國際航班旅客大減，再加上變種病毒的影響，日本政府日前已宣佈全面停止外國旅客入境。目前，全日空8成國際航線、7成國內航線仍處於停飛或減少班次的狀態，考慮到短期內客運需求都難以恢復，公司也在近期大力發掘貨運需求來增加收入，已將國際貨運航班從每月約500架次，增加至本月的2000架次以上，達到此前的4倍多。

據了解，全日空員工申請「長期休假」不需要特殊理由，最長可休假長達兩年。員工在休假期間，公司雖然不發放工資，但仍會負擔社會保險金，同時對申請休假1年以上的員工，發放20萬日元（約港幣1.5萬元）補助金。

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事實上，近期全日空在工作制度上作出頗多新嘗試，不僅破天荒地允許所有員工發展副業，甚至更可與多間企業簽訂僱傭合約。同時，全日空還積極協調受疫情影響較小的電器店、連鎖超市等，通過跨行業借調的方式，從全日空接收部分閒置人員。但是單憑有關措施，能削減的人工成本始終有限。於是，今次就在迫不得已下作出「長期休假」的決定，不過由於這並非強制性措施，如果報名的員工人數沒有達到一定的規模，預計削減人工成本的效果也不太樂觀。

責任編輯：施雯雯

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