【十月初五的月光】胡鴻鈞「下半身」受傷遭何依婷取笑　新版眾角色造型曝光

▲ 胡鴻鈞、何依婷、羅天宇等出席《十月初五的月光》宣傳活動。

重拍張智霖及佘詩曼經典作《十月初五的月光》在今日（2月2日）在TVB電視城拜神儀式，新版《十月初五的月光》演員胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、郭子豪、米雪、石修、蔚雨芯、林穎彤、鄺潔楹等出席。

可是，男主角胡鴻鈞（Hubert）卻撐拐杖現身《十月初五的月光》的是次活動。胡鴻鈞解釋日前在流浮山拍外景時發生小意外：「因為條街好黑，我踩了落水氹。」

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▲ 《十月初五的月光》拜神儀式。（東星圖片）

胡鴻鈞自稱好腰好腎

Hubert稱，當時即聽到「啪」一聲，到化妝間時，工作人員幫胡鴻鈞冰敷，但最終還是往醫院求醫。

雖然如此，他仍不忘幽默說：「醫生叫我多些休息，現時拍文戲，只用上半身演戲，下半身少用，哈哈！不過我是好腰好腎好男人。」

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何依婷胡鴻鈞不擔心比較

何依婷開玩笑說：「不知道他下半身有冇用喎，未傾到如此咁深入的話題。」

然後依婷補充稱，其實當日得知胡鴻鈞受傷後，即時慰問對方，可是問到令胡鴻鈞覺得煩。Hubert又開玩笑稱：「其實她是驚我影響通告，想知用不用開工而已。」

另外，對於經典重拍會否擔心珠玉在前，何依婷稱有看回原版，以作改進及注入新的演繹元素。至於胡鴻鈞表示，希望自己可創造出令人耳目一新的版本。

同場加映：麥美恩訪問