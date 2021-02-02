  • 23°C
香港時間 : 2021202日 (週二) 17:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十月初五的月光】胡鴻鈞「下半身」受傷遭何依婷取笑　新版眾角色造型曝光

娛樂 16:30 2021/02/02

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

胡鴻鈞、何依婷、羅天宇等出席《十月初五的月光》宣傳活動。

重拍張智霖及佘詩曼經典作《十月初五的月光》在今日（2月2日）在TVB電視城拜神儀式，新版《十月初五的月光》演員胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、郭子豪、米雪、石修、蔚雨芯、林穎彤、鄺潔楹等出席。

可是，男主角胡鴻鈞（Hubert）卻撐拐杖現身《十月初五的月光》的是次活動。胡鴻鈞解釋日前在流浮山拍外景時發生小意外：「因為條街好黑，我踩了落水氹。」

【十月初五的月光】何依婷開工跟「初哥哥」鬥嘴　胡鴻鈞被提蔡思貝緋聞即反擊【有片】

《十月初五的月光》拜神儀式。（東星圖片）

胡鴻鈞自稱好腰好腎

Hubert稱，當時即聽到「啪」一聲，到化妝間時，工作人員幫胡鴻鈞冰敷，但最終還是往醫院求醫。

雖然如此，他仍不忘幽默說：「醫生叫我多些休息，現時拍文戲，只用上半身演戲，下半身少用，哈哈！不過我是好腰好腎好男人。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

何依婷胡鴻鈞不擔心比較

何依婷開玩笑說：「不知道他下半身有冇用喎，未傾到如此咁深入的話題。」

然後依婷補充稱，其實當日得知胡鴻鈞受傷後，即時慰問對方，可是問到令胡鴻鈞覺得煩。Hubert又開玩笑稱：「其實她是驚我影響通告，想知用不用開工而已。」

另外，對於經典重拍會否擔心珠玉在前，何依婷稱有看回原版，以作改進及注入新的演繹元素。至於胡鴻鈞表示，希望自己可創造出令人耳目一新的版本。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】
12:09 2021/01/08
【十月初五的月光】胡鴻鈞試新版初哥哥造型　何依婷首次擔正壓力大【有片】
【十月初五的月光】何依婷開工跟「初哥哥」鬥嘴　胡鴻鈞被提蔡思貝緋聞即反擊【有片】
13:04 2021/01/20
【十月初五的月光】何依婷開工跟「初哥哥」鬥嘴　胡鴻鈞被提蔡思貝緋聞即反擊【有片】
【勁歌金曲】胡鴻鈞與周柏豪平分獎項　Hubert成首位90後最受歡迎男歌星得主　
10:15 2021/01/18
【勁歌金曲】胡鴻鈞與周柏豪平分獎項　Hubert成首位90後最受歡迎男歌星得主　
鄺潔楹 胡鴻鈞 何依婷 羅天宇 米雪 石修 郭子豪 演員 娛樂人物職業 電視劇

最高瀏覽

【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
00:10 2021/02/01
【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
17:02 2021/01/31
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
【女人當自強】陳自瑤開抖音發表「自強宣言」　Yoyo一個表情再惹婚變揣測
13:07 2021/02/01
【女人當自強】陳自瑤開抖音發表「自強宣言」　Yoyo一個表情再惹婚變揣測