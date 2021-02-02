【新冠肺炎】公立醫院再多1名病人去世　目前31人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（2日）新增25宗確診個案，當中輸入個案1宗、本地個案24宗，年齡介乎3個月至81歲。本地個案之中，4宗源頭未明，其餘20宗與早前個案有關，包括5宗機場三跑地盤群組，累計共10,512宗病例，，再有多幢大廈納入強制檢測名單；另有逾20多宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者，交代最新疫情。

何婉霞表示，截至早上9時，醫管局在過去24小時錄得57宗呈報個案，過去24小時有75名病人出院，至今共有9,549人康復；現在有724名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中31人危殆、31人嚴重、662人情況穩定。

何婉霞提到，再有一名公立醫院病人離世，一名78歲男病人（個案編號：8443）去年12月23日因確診新冠肺炎入住屯門醫院隔離病房，及後轉送至深切治療部，惟情況持續惡化，延至今早10時8分離世，累計有178名在公立醫院離世。

現時醫管局正在使用1,231張隔離病床，佔用率61%；而負壓病房則有672間正在使用，使用率70%。

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記者：曾卓鋒