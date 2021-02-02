【自毀前程】獲日本第一牛郎Roland認證的美男　前牛郎涉毆打性侵女子僅圍毛巾街上狂奔被捕

▲ 獲日本第一牛郎Roland認證的前牛郎小柳出龍也，涉毆打性侵女子僅圍毛巾街上狂奔被捕。

日本前牛郎小柳出龍也（小柳出竜也）涉毆打性侵女子被捕！小柳出龍也曾被日本第1牛郎Roland認證及挖角，豈料1年後被解僱。近日更涉嫌性侵女子，還圍著一條毛巾在街上狂奔，現被警方逮捕。

綜合日媒報道，小柳出龍也於上月18日透過交友軟件認識一名20多歲女子，並邀請對方來到家中試圖性侵，期間多次毆打女子的臉部，威脅「你同意的吧，說好了」，後來女子逃跑，他僅圍著一條毛巾在街上狂奔追趕。

後警方以涉強制性交罪將其逮捕，並發現有其他受害女性報案，正朝著多人受害的方向調查中。

曾獲日本第一牛郎Roland認證

據前同事所述，小柳出龍也出道時靠著一張帥臉，在歌舞伎町非常受歡迎，本來的花名是「翼」。他的性格易怒，態度惡劣，只要一有不滿意的事，不論是同事或客人都會大聲高呼著要「殺了你」。不過由於外貌出眾，店內業績經常排前三。

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後來，他被日本第一牛郎Roland挖角，甚至被封為Roland愛將而上過電視。不過，由於性格火爆及暴力，他收到不少顧客投訴，於是Roland選擇解僱他。

被解僱後，小柳出龍也感到不滿，曾向顧客指要「殺死Roland」，後來消息逐漸在業界傳開，他再也無法在牛郎界立足。

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責任編輯：羅嘉欣