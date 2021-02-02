【幼師虐兒】4歲女童被幼稚園老師打頭恐嚇　受害家長聚集園外討公道

▲ 台灣一名4歲女童遭老師打頭及恐嚇，受害家長到校園外聚集討公道。

台灣日前發生一宗幼稚園老師虐待學生事件，新北市蘆洲區幼稚園一名女老師，上月28日在校內打4歲女童的頭部，又恐嚇她不能跟父母說。母親見女兒回家後有異樣，到校要求觀看閉路電視片段，始揭發事件。事件在網上傳開之後，至少5位家長表示自己的子女同樣被該位老師打過，受害家長憤而聚集幼稚園門外討公道。

女童被打不斷哭泣

4歲女童的媽媽早前在社交媒體上發文，指女兒放學回家後表示不想上學，細問之下才知道她上學時被老師打，

我女兒回家說被老師打頭及推身體，還被威脅說如果回來告訴媽媽會被打更多下！

媽媽指，女兒被打的原因是沒給家長簽手冊，以及沒放學費進學費袋。得知女兒被打後，她隨即前往學校，要求觀看閉路電視片段，結果看到老師暴行。女兒被打後不斷哭泣、擦眼淚，然而其他老師冷眼旁觀，完全沒有出面制止。

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家長聚集討公道

事件發生後，幼稚園疑似想息事寧人，想給予媽媽紅包了事，但遭拒絕。媽媽見園方無心處理事件，便在網上爆料，引起迴響。至少5名家長在留言表示，自己子女受過同樣對待。受害家長相約到幼稚園門外討公道，聚集人數近20人。

由於該位老師已離職，經校長聯絡後約1小時才出現，並向家長鞠躬致歉。民眾不領情，大罵幼稚園校長一直包庇老師，指「這間幼稚園不要再讀了啦，小孩子哪天怎麼死都不知道！」

現時4歲女童的媽媽已向老師提告傷害罪及恐嚇罪，警方將傳召涉事老師到案，以釐清案情。

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責任編輯：王明芳