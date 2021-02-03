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英國升學之路

特約 00:00 2021/02/03

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孩子從出生到在社會上立足，當中肯定會經歷很多不同的道路，父母為孩子籌劃的每一步，都是經過悉心安排，周詳考慮。學業是孩子在成長過程中最重要的一環，令孩子各方面能得到充分的培養及發展，讓他們學習獨立思考，體驗群體生活，啟發他們未被發掘的潛能，對於他們日後的人生十分重要。

英國私立寄宿學校提供高質素的教育，是留學生的熱門選擇，家長都希望孩子能夠入讀高質素的學校，從而升讀頂尖的大學，但如何找尋合適的學校，讓他們能在一個舒適的環境中學習，當中涉及的問題及知識十分廣泛；而對留學生來說，生活上由於家長不在孩子身旁，所以選擇合適的監護人，讓家長放心，亦是十分重要的。

Coopers& Coopers英聯教育將於2月6日，在中環的顧問中心，舉辦『英國寄宿學校』講座日。除邀請了三所英國知名的寄宿學校Cardiff Sixth Form College，d’Overbroeck’s School及St. Mary’s School Cambridge，為家長介紹申請入讀英國寄宿學校的程序及手續，我們亦會講解監護人所擔當的角色，及如何以BNO visa 申請入讀英國學校。

講座日分五個環節：

1.       精選推介 -  琥珀監護人
2.       入讀英國學校面試秘笈
3.       進攻英國頂尖大學
4.       BNO Visa 的優勢及高考班特快通道
5.       劍橋升學一條龍 (女校)

有興趣參加講座的家長或同學，可以到Coopers& Coopers英聯教育網頁報名，亦可致電 2377-9111或 WhatsApp 9137-4460 聯絡我們。

請注意本講座設人數限制，所有參加者必須預先網上登記及憑確認信方可入場，抱歉未能安排未登記之人士入場。座位有限，額滿即止。

日期：2021年2月6日 (星期六)
講座地點：香港中環德輔道中71號永安集團大廈2408室

（資料由客戶提供）
 

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