【港區國安法】鄧炳強：至今97人涉嫌違犯港區國安法被捕　8人已遭檢控

▲ 警務處處長鄧炳強表示，自港區國安法實施以來，至今已有97人涉嫌違反相關法律被捕。（立法會視像會議截圖）

警務處處長鄧炳強表示，自港區國安法實施以來，至今已有97人涉嫌違反相關法律被捕，有關人士涉嫌分裂國家、顛覆國家政權、勾結外國勢力等，當中8人已遭檢控，包括一名傳媒集團的主要持股人。他指出，截至去年年底，共有10200人在反修例事件中被捕，40%被捕人士報稱學生，事件中有2450人被捕，當中940多人完成司法程序，8成已被定罪，有190多人被監禁。

鄧炳強今出席立法會會議，向立法會匯報本港去年的罪案情況。他稱，港區國安法實施後，社會秩序漸漸恢復穩定，但警方仍會繼續防範違法活動和暴力事件死灰復燃，他關注去年12月有人向旺角警察遊樂會投擲汽油彈，稱警方不會掉以輕心，會嚴防個別激進份子發動「孤狼式襲擊」。

另外，鄧炳強表示，本港去年的一共錄得63232宗罪案，按年上升6.8%，增加4007宗；暴力罪案減少3.1%；本港的整體破案率為37.8%。他解釋，罪案數字的上升，主要由於詐騙案增加7000多宗，其中網購騙案增加204%，以及勒索、毒品、賭博、有組織的賣淫罪行的罪案，錄得20%至55%的升幅。



鄧炳強在會議結束前作總結，指警方未來將繼續推展維護國家安全工作，聚焦防罪滅罪工作，加強巡邏以減少罪案，打擊與警隊有關的虛假消息，加強與社區和年輕人的聯絡，並協助政府進行檢疫工作。

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記者：尹櫻霖