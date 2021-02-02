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【新冠肺炎】機場三跑地盤群組再錄5宗確診　累計19人染疫

社會 17:01 2021/02/02

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張竹君於記者會交代最新疫情。（林宇翔攝）

疫情持續，今日（2日）新增25宗確診個案，當中輸入個案1宗、本地個案24宗。本地個案之中，4宗源頭未明，其餘20宗與早前個案有關，累計共10,512宗病例，另有廿多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，其中5宗個案跟機場三跑工程群組相關。

張竹君稱，確診個案涉及三跑工程的兩個工程合約，工地面積大、屬於填海區。現在主要有兩個承建商涉及群組感染，有關工作範圍及涉事工人也要停工，同一合約、仍處其他工地的工友則可以繼續工作。她補充，有3,600名涉及工地的工作人士，也要接受強制檢測。

旺角朗豪坊5樓UNIQLO，因多名員工確診須納入強制檢測。張竹君表示，有2人涉及1月28日一個5、6人聚會，均屬朗豪坊UNIQLO工作的全職及兼職員工，故要求1月14日起於朗豪坊UNIQLO工作的人士須強制檢測。詳情即睇：【下一頁】

4宗不明源頭患者的住所大廈，今日須列入強制檢測，包括柴灣興華一邨美華樓、將富康花園9座、屯門友愛邨愛輝樓等。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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