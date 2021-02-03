【不斷更新】佐敦長樂街一帶、天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗17幢大廈封區檢測　逾2000人檢測零確診佐敦300樣本仍核實

新冠肺炎疫情持續，政府於本月2日再作出限制與檢測宣告，自晚上7時起，將深水埗北河街一帶、佐敦長樂街一帶，以及天水圍天恒邨恒樂樓列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，目標是在翌日（3日）上午約7時左右完成此行動。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所。

2月3日

【10:30】

政府指，上午約7時已完成天水圍「受限區域」強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，相關執法行動於上午約10時20分完成，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷相關宣告。

【10:25】

政府指，上午約7時宣布已完成深水埗「受限區域」強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，截至上午10時，行動發現約有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:50】

政府指，截至凌晨2時，約270名天水圍指明「受限區域」居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，亦派員到訪約225戶，13戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【07:30】

政府指，截至凌晨零時，超過300名佐敦「受限區域」居民接受了檢測，當中有部分樣本檢測結果仍在核實。此外，政府亦派員到訪約150戶，約50戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

【07:10】

政府指，截至凌晨2時，約1,600名深水埗「受限區域」居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，亦派員到訪約860戶，約200戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

2月2日

【23:00】

行政長官林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉到深水埗受限區域視察。

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【21:55】

天水圍天恒邨恒樂樓的居民開始落樓檢測，當局準備碗麵、豆豉鯪魚罐頭等物資派予居民。

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【20:20】

深水埗受限區域內的市民開始接受病毒檢測，有檢測的市民正在髮型屋染髮時遇上封區，滿頭染料下前往檢測。

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3個「封區」指定範圍，即睇：

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政府就3個指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告：

深水埗指明「受限區域」：即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈

佐敦指明「受限區域」：即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號

天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

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政府2月1日晚上圍封四區，包括紅磡、元朗、尖沙咀及油麻地多幢大廈，居民須強制檢測，行動今早約7時完成，4區共有約1,700名居民接受檢測，沒有發現確診個案，但有20人未有在限期前完成強制檢測，政府已向未強檢人士定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令。

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記者：TOPick港聞組