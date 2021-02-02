【不斷更新】佐敦長樂街一帶、天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗17幢大廈封區檢測　預計2月3日早上解封

▲ 政府在晚上７時左右公布封區，涉３個地區。

疫情持續，政府今（2日）再作出限制與檢測宣告，自晚上7時起，深水埗指明「受限區域」)、佐敦指明「受限區域」，及天水圍天恒邨恒樂樓列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，目標是在明日(3日)上午約7時左右完成此行動。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所。

3個「封區」指定範圍，即睇：

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政府就3個指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告：

深水埗指明「受限區域」：即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈

佐敦指明「受限區域」：即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號

天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

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政府2月1日晚上圍封四區，包括紅磡、元朗、尖沙咀及油麻地多幢大廈，居民須強制檢測，行動今早約7時完成，4區共有約1,700名居民接受檢測，沒有發現確診個案，但有20人未有在限期前完成強制檢測，政府已向未強檢人士定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令。

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記者：TOPick港聞組