  • 19°C
香港時間 : 2021202日 (二) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不斷更新】佐敦長樂街一帶、天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗17幢大廈封區檢測　預計2月3日早上解封

社會 19:52 2021/02/02

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

政府在晚上７時左右公布封區，涉３個地區。

疫情持續，政府今（2日）再作出限制與檢測宣告，自晚上7時起，深水埗指明「受限區域」)、佐敦指明「受限區域」，及天水圍天恒邨恒樂樓列作「受限區域」，區內人士須留在處所並接受強制檢測，目標是在明日(3日)上午約7時左右完成此行動。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開處所。

3個「封區」指定範圍，即睇：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

政府就3個指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告：

  • 深水埗指明「受限區域」：即介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈
  • 佐敦指明「受限區域」：即長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號
  • 天水圍天瑞路83號天恒邨恒樂樓

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

政府2月1日晚上圍封四區，包括紅磡、元朗、尖沙咀及油麻地多幢大廈，居民須強制檢測，行動今早約7時完成，4區共有約1,700名居民接受檢測，沒有發現確診個案，但有20人未有在限期前完成強制檢測，政府已向未強檢人士定額罰款5,000元及/或發出強制檢測令。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解天氣凍、壓力大都可引發頭痛的問題，即睇最新一集：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：TOPick港聞組

相關文章

【新冠肺炎】今日新增25宗確診屬1月初以來新低　24宗本地個案包括4宗源頭不明
今日 16:30
【新冠肺炎】今日新增25宗確診屬1月初以來新低　24宗本地個案包括4宗源頭不明
【強制檢測】旺角朗豪坊UNIQLO員工疑聚會後確診　店舖要納入強制檢測
今日 16:40
【強制檢測】旺角朗豪坊UNIQLO員工疑聚會後確診　店舖要納入強制檢測
【新冠肺炎】機場三跑地盤群組再錄5宗確診　累計19人染疫
今日 17:01
【新冠肺炎】機場三跑地盤群組再錄5宗確診　累計19人染疫
新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
00:10 2021/02/01
【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
【黑暗人性】死後被父母利用「勒索」公司為弟買樓 23歲OL生前留言：親情是負擔
14:41 2021/02/01
【黑暗人性】死後被父母利用「勒索」公司為弟買樓 23歲OL生前留言：親情是負擔
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
17:02 2021/01/31
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL