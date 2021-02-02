【高膽固醇】常吃甜食中年男血管阻塞　醫生建議應每4至6年作血液檢測

▲ 香港心臟專科學院一項調查發現逾6成半受訪者不了解自己的理想壞膽固醇水平。（香港心臟專科學院提供）

疫情之下，不少人會因留家工作而多叫外賣並減少運動，或會容易引致高膽固醇。香港心臟專科學院一項調查發現，逾6成半受訪者不了解自己的理想壞膽固醇水平；另有近8成半及9成受訪者知道恆常運動及健康飲食，可以改善高膽固醇及高血脂問題卻知而不行。

香港心臟專科學院於去年11月中旬至12月初，以電話訪問形式成功訪問823名18歲以上的港人，發現有65.7%受訪者稱不了解自己的理想壞膽固醇水平，故難有效控膽固醇水平。此外，分別有85.9%及90%受訪者，知道恆常運動及健康飲食能改善高膽固醇或高血脂問題。​

調查亦發現，47.3%受訪者均不知道患高膽固醇的患者可以沒有病徵，或致不少人因認為自己無病痛而沒有檢查或求醫，亦有逾3成半受訪者不知道健康飲食包括高纖維，而且僅只有一半受訪者知道要避免攝取反式脂肪，反映市民對高膽固醇的認知度依然有待改善。

現年55歲的顧先生從事銷售及管理行業，他表示自己工作壓力大，一周會運動至少2次，但經常進食甜食如蛋糕和含反式脂肪的食物，如麵包等。他過往每年進行定期身體檢查，跑步心電圖結果正常，惟膽固醇水平偏高。

去年11月，他與友人打羽毛球時突然感到暈眩，出現氣喘及休克，其後被送往瑪嘉烈醫院急症室，並揭是急性心肌梗塞，一條血管被血塊阻塞，令血液不能流通所致，被安排於隔日進行通波仔手術。他坦言若非心臟突然出事，也不知道節制飲食的重要性，現時已接受藥物治療，並開始節制飲食，每周最少運動5天，另亦學習了控制壓力，放鬆心情。

香港心臟專科學院院長陳藝賢表示，港人對高膽固醇未有全面的認知，如即使逾8成半及9成受訪者得知，恆常運動及健康飲食能改善高膽固醇問題，但據衞生署早年的調查顯示，僅43.6%市民進行世衞建議的每星期150分鐘中強度的帶氧運動，並只有20.5%市民每天進食5份或以上的蔬果，可見不少人知而不行。

香港心臟專科學院義務秘書梁達智指出，膽固醇也有分「好」與「壞」，好膽固醇可清除血管內的壞膽固醇，並帶回肝臟及分解，而當血液中的壞膽固醇水平過高，會增加動脈粥樣硬化風險，導致冠心病或誘發心肌梗塞。他稱，壞膽固醇水平每增加1毫摩爾。患上冠心病的風險便會上升37%至42%，因此知道自己的理想壞膽固醇水平尤其重要；另美國心臟協會建議，成年人應由20歲起，每4至6年做一次血液檢測，了解自己的膽固醇水平。

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責任編輯：郭詩詩