【新冠肺炎】救世軍南山長者之家一名院友及員工染疫　全院舍須撤離檢疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日（2日）新增25宗新冠肺炎個案，有24宗屬本地個案，包括4宗屬源頭不明；同日亦有20多宗初步確診個案。衞生防護中心公布，救世軍南山長者之家一名院友確診，另亦有一名院舍工作人員經檢測後亦初步確診，整間院舍2層院友及員工須檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，救世軍南山長者之家昨日初步確診的院友今日已告確診，涉及第10,503宗確診個案；而該院舍一名工作人員亦初步確診，日常負責護理工作，曾照顧染疫院友，亦會來回院舍2樓層工作。

她稱，染疫工作人員1月28日上班，昨日亦有上班，接受檢測後初步確診，一直未有病徵。由於現時該院舍已有2名員工及1名院友染疫，故防護中心會安排整間院舍院友及員工隔離檢疫，涉及50名院友及70名員工。

救世軍南山長者之家日前已有一名員工確診（個案編號：10,148），於院舍任替假工作。

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記者：陳正怡