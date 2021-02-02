  • 21°C
香港時間 : 2021202日 (二) 18:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】救世軍南山長者之家院友確診　同院舍保建員6日內兩度檢測今日初步確診

社會 17:12 2021/02/02

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港今日（2日）新增25宗新冠肺炎個案，有24宗屬本地個案，包括4宗屬源頭不明；同日亦有20多宗初步確診個案。衞生防護中心公布，救世軍南山長者之家一名院友確診，另亦有一名院舍工作人員經檢測後亦初步確診，整間院舍2層院友及員工須檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，救世軍南山長者之家昨日初步確診的院友今日已告確診，涉及第10,503宗確診個案；而該院舍一名工作人員亦初步確診，日常負責護理工作，曾照顧染疫院友，亦會來回院舍2樓層工作。

她稱，染疫工作人員1月28日上班，昨日亦有上班，接受檢測後初步確診，一直未有病徵。由於現時該院舍已有2名員工及1名院友染疫，故防護中心會安排整間院舍院友及員工隔離檢疫，涉及50名院友及70名員工。

救世軍南山長者之家日前已有一名員工確診（個案編號：10,148），於院舍任替假工作。

救世軍回覆稱，救世軍南山長者之家初步確診的一名保健員曾於1月28日接受院舍及護養院員工強制檢測，結果為陰性；至昨日全院員工檢測中結果呈陽性。據衞生防護中心指示，院舍所有院友及部份員工需要送往檢疫。

 

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【強制檢測】旺角朗豪坊UNIQLO員工疑聚會後確診　店舖要納入強制檢測
今日 16:40
【強制檢測】旺角朗豪坊UNIQLO員工疑聚會後確診　店舖要納入強制檢測
【新冠肺炎】今日新增25宗確診屬1月初以來新低　24宗本地個案包括4宗源頭不明
今日 16:30
【新冠肺炎】今日新增25宗確診屬1月初以來新低　24宗本地個案包括4宗源頭不明
衞生防護中心 張竹君 院舍 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
00:10 2021/02/01
【曾浩輝專訪】45歲黃金年齡「裸辭」提早退休 曾浩輝讚前同事死心塌地為市民抗疫
【黑暗人性】死後被父母利用「勒索」公司為弟買樓 23歲OL生前留言：親情是負擔
14:41 2021/02/01
【黑暗人性】死後被父母利用「勒索」公司為弟買樓 23歲OL生前留言：親情是負擔
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL
17:02 2021/01/31
【陀槍師姐2021】電視迷盼三元+四喜+五福再同場　梁雪湄轉行從商並成旅遊KOL