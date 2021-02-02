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港人移居英國可以從事什麼工作？

政治 17:17 2021/02/02

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（梁偉榮攝）

BN(O) 「5+1」移民計劃已開始接受申請，多位建制議員提醒想透過該計劃移民英國的港人，過去後會找不到工作，隨時要帶「一大筆錢」過去；如數年仍未找到工作，則會坐吃山崩，最後被英國政府根據入境規例「踢走」。

英國要求申請者，財政上須備有至少6個月在英國生活的費用，經民聯林健鋒說，英國脫歐後經濟不被看好，加上疫情衝擊，失業率高企，反問港人能否肯定6個月後就找到工作。

自由黨黨魁鍾國斌則斷言，港人移民英國肯定找不到工作，尤其疫情仍未受控，即使是專才，「醫護人員情況或會好些，但教師、測量師等一樣有困難。」他估計，港人要移民，起碼要帶五、六百萬元走。

新民黨主席葉劉淑儀則指，英國因人權問題容許港人以「特殊渠道」到當地生活，若移民者無學歷、技能，將「等於難民。」她今日又引述一個英國朋友（英國本土公民）指，英國正面對超級經濟衰退 (mega recession)，失業率急升，「英國政府很難照顧透過此途徑移居英國的三十多萬香港人。」

至於港人赴英後可以做什麼工作？

「說白一點，其實並沒有什麼工作適合他們。」其朋友續稱，如果他們在英國居住數年，而沒有穩定收入及特殊技能，隨時會被英國政府以入境條例「踢走」。葉劉淑儀認為，這位朋友的「金石良言」，值得許多香港人反思。

根據官方數據，截至去年11月的3個月中，英國失業率升至5.0%，是近4年新高。

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