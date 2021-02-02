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【嬰幼兒急救】3歲女童食香口膠鯁喉陷入昏迷 醒目婆婆拍背法急救救回一命

兒童健康 17:23 2021/02/02

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外婆利用拍背法，成功救回孫女性命。

嬰幼兒被異物鯁喉，最重要把握黃金時間救援。台北新竹一名3歲女童被香口膠鯁喉，失去意識，幸好女童的外婆及時發現，將女童抱起來臉朝下放在大腿上拍背，讓孫女將吐出香口膠，成功救回女童性命。

綜合台灣傳媒報道，新竹縣消防局今天中午接獲報案有幼兒吞食香口膠而發生異物梗塞，呈現昏迷，救援人員立即進行在線急救指導，幸好女童的外婆利用拍背法，成功令女童吐出異物，恢復意識。

走出鬼門關的女童今年3歲4個月，她的外婆表示，孫女邊吃香口膠邊玩玩具，其後見到孫女倒臥在地上，原本以為她趴在地上玩，後來發現不對勁，就立即孫女抱起來放在大腿上，臉朝下狂拍背部。鄰居聽到她的哭喊聲後也協助報警，幸好經過拍背後，孫女吐出異物，並恢復意識。

台北東元醫院小兒專科醫師林鎮宇表示，小童邊吃邊玩，容易造成吞嚥時會厭軟骨來不及蓋住氣管入口，食物進入氣管，就會引發嗆入而劇烈咳嗽，且小朋友的氣管入口更小，嗆到而窒息的危險性更高。林鎮宇更提醒，過年即將到來，千萬不要讓5歲以下幼兒吃花生、堅果、瓜子等核果類零食，香口膠更是萬萬不可。

同場加映香港紅十字會示範嬰兒急救

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責任編輯：王明芳

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