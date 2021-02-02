18歲涉向水炮車擲磚判感化　律政司覆核刑期被拒

▲ 男生向火炮車擲磚早前於東區裁判法院被判感化，律政司申覆核刑期被拒。(經濟日報資料圖片)

去年元旦有人發起遊行，18歲男生涉在灣仔以磚頭擲向水炮車，及於背包內藏有1樽易燃液體、打火機及鎚等，早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產共2罪，早前於東區裁判法院被判感化18個月。律政司認為刑期過輕)申請覆核刑期，裁判官今(2日)裁定阻嚇性刑罰於現階段並不適合，故維持原判，並批准被告的訟費申請。

被告陳業云（18歲；男學生），早前承認1項刑事損壞及1項管有物品意圖損壞財產罪。

控罪指他於2020年1月1月，在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的1部人群管理特別用途車，以及管有1個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、1把、1個打火機及1個錘。

主任裁判官錢禮早前判刑時表示，會採納報告建議，判以18個月感化令。惟律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期，並建議改判以拘禁式刑罰。

被告今到東區裁判法院應訊，裁判官指，律政司於去年9月提出覆核申請，但裁判官認為阻嚇性刑罰於現階段並不適合，駁回律政司申請。控方不反對被告就訟費提出申請，裁判官遂批准訟費申請。

案情指，案發日下午4時半，軒尼詩道滙豐銀行外發生暴力事件，警方出動俗稱水炮車的人群管理特別用途車，水炮車駛至波斯富街尾時，被告從人群中衝出，用磚頭投向車尾，其後被警員制服。

警員從被告背包中搜出1個塑膠瓶，當中載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物，另搜出美工刀、打火機及鎚。經化驗後，證實塑膠瓶內為易燃液體。

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記者：林欣樂