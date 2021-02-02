【BNO VISA】BNO簽證申請需預半年生活費　英政府6個例子簡易教預算

▲ 英國政府在官網舉出6個例子，簡易教港人預算多少生活費才獲批簽證。

英國於上月31日起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請居留英國簽證，BNO持有人與其近親可以申請在英國居住、就學及工作5年，再申請成為英國公民。申請人需預足半年生活費，英國政府在官網舉出6個例子，簡易教港人預算多少生活費才獲批簽證。

申請5年期BNO居留簽證的費用為每人250英鎊（約2,660港元），申請人亦可申請逗留30個月，費用為每人180英鎊（約1,910港元）。移民醫療附加費（Immigration Health Surcharge，簡稱IHS）方面，成人5年簽證為3,120英鎊(約33,140港元）、30個月簽證則為1,560英鎊（約16,570港元），至於18歲以下子女的5年簽證費用為2,350英鎊（約24,960港元）、30個月簽證1,175英鎊（約12,480港元）。

▲ 英國政府對BNO簽證申請人6個月生活費的要求。（網頁截圖）

英國政府近日在官網舉出6個例子，教港人預算多少生活費。點撃睇6個例子︰

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除了簽證費用及移民醫療附加費，申請人需證明可在英國生活至少6個月，即必需預備足夠6個月的生活費，包括交通費、房屋費用等。此外，英國政府要求申請人的存款扣除房屋費用、收入稅、英國國民保險，每周需剩餘一定金額，金額因應申請人的年齡、婚姻及家庭狀況不同。

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責任編輯︰王明芳