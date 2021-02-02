【變種病毒】再檢出5宗輸入個案帶「N501Y」變種病毒基因

▲ （林宇翔攝）

本港今日(2日)新增25宗新冠肺炎確診個案，當中輸入個案僅佔1宗，屬一名比利時抵港的機組人員，於1月31日抵港；同時衞生防護中心亦再發現早前5宗輸入個案，帶有「N501Y」變種病毒基因。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公共衞生化驗所再檢出早前5宗輸入個案帶有「N501Y」變種病毒基因：

第9,106宗：24歲男子，1月5日由巴基斯坦抵港，沒有病徵，於機場檢測揪出，並於1月7日確診

第9,133宗：24歲男子，1月6日由愛爾蘭抵港，一直無病徵，亦於機場檢測揪出，並於1月8日確診

第9,800宗：33歲男子，1月19日由杜拜抵港，1月15日發病，於機場檢測揪出，1月21日確診

第9,802宗：63歲男子，1月14日發病，1月21日確診

第9,871宗：23歲男子，從瑞士抵港，一直無病徵，1月22日確診

累計至今已至少檢出16宗輸入個案帶有英國變種新病毒、2宗輸入個案帶有南非變種新病毒，同時有9宗未能確定。

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記者：陳正怡