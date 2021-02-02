男生凌晨違宵禁令　保釋金2000元加至1萬  

▲ 男生涉違宵禁令今於區域法院提訊，法官將其保釋金由2000元加至1萬元。(經濟日報資料圖片)

警方於2019年11月包圍理工大學，有示威者嘗試於油麻地一帶反包圍警方，警方驅散行動中拘捕數千人，其中19歲男學生被控暴動及後獲釋，但他疑違反保釋條件的宵禁令，今（2日）被押解到區域法院提訊。法官未有撤銷涉案男生保釋，但將被告保釋金額由現金2,000元上調至現金人事共1萬元，被告續准保釋至4月9日再訊。

被告翟耀瑋（19歲）報稱學生，他連同另19名被告同被控1項暴動罪。控罪指，被告於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

翟早前保釋候訊，惟警方今凌晨2時發現他疑違反宵禁令，翟被捕後，今午帶到區域法院提訊。

辯方在處理保釋申請前，向法官指出，根據《刑事訴訟條例》第9K條，翟應被帶到裁判官面前，問及是否適合在法官席前處理。法官回應指，條例原意應為了避免被告要被拘留長時間才被帶上庭，而裁判法院有安排假日聆訊。

控方索取指示後，指過去亦有其他被告違反保釋條件的情況，但帶到裁判法院後被拒絕處理，加上被告案件轉介區域法院後，保釋是由區院法官批核，認為區院法官重新檢視保釋情況較為適合。

辯方不反對由法官處理翟的保釋覆核。法官最終沒有撤銷翟的保釋，但將翟的保釋金額調高，由現金2,000元上調至現金人事共1萬元，其餘條件不變，翟續准保釋至4月9日再訊。

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記者：王仁昌