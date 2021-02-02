海關元朗檢大麻花及未完稅私煙市值460萬　拘捕56歲無業男

▲ 海關檢獲物品。（黃傑偉攝）

海關於元朗檢獲毒品大麻花及未完稅私煙等物品，市值460萬元，拘捕一名56歲無業男子。

案情指，海關昨（1日）於元朗八鄉進行反罪案巡邏期間，於廢車場外截查一名56歲無業男子，並在其客貨車上檢獲一批大麻花及未完稅私煙。之後關員帶同男子進入車場內搜查，其後在兩個貨櫃內再檢獲多一批大麻花、另一批私煙及俗稱「大麻油」的四氫大麻酚溶液，行動共撿13公斤大麻花、約170克四氫大麻酚溶液及66萬支私煙，市值460萬，應課稅125萬，亦檢獲一批包裝工具，包括電子磅及封口機。

疑人運用混合手法在同一地點包裝及儲存毒品外，更儲存大量私煙，海關相信疑人於貨櫃內，將毒品包裝於茶葉包，再利用真空包裝，掩蓋濃烈氣味，貨櫃內長期開冷氣以逃避執法人員追查。關員調查發現客貨車上毒品均以小包裝及私煙均作運送用途，相信男子以客貨車運送給附近買家， 海關仍在調查私煙及毒品來源及去向和有否其他涉案集團成員在逃，不排除會有更多人被捕。

海關指年近歲晚，犯罪集團會囤積更多存貨以供應長假期需求，海關會繼續加強巡查以杜絕所有違法行為，海關指今次分別檢市值160萬私煙及接近300萬大麻花毒品。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉