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惠英紅+吳岱融新戲演失明父母　紅姐演《一路瞳行》為支持新導演

娛樂 14:30 2021/02/02

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惠英紅吳岱融於《一路瞳行》演失明父母。

由新導演朱鳳嫻執導的電影《一路瞳行》，改編自朱鳳嫻的原生家庭故事，影后惠英紅、吳岱融飾演失明父母，吳千語飾演女兒，電影剛入圍第19屆香港亞洲電影投資會（HAF）中的第五屆「製作中項目」（WIP）單元內的21項入選電影計劃（劇情片）。

《一路瞳行》講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺自己只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

惠英紅吳岱融飾演失明父母，紅姐說：「電影圈是需要薪火相傳，新導演需要前輩支持，我必須要盡一分力。」

紅姐希望透過電影令更多觀眾了解社會上被忽視的人，失明人士當中也有很多勵志故事，他們會自力更生及擁有不向命運低頭的堅毅精神。 

《一路瞳行》

紅姐向來身體力行支持後輩，回想當初接觸《一路瞳行》劇本時，已被深深觸動，紅姐說：「母親這個角色很正面，雖然雙眼失明，但仍然將家庭照顧得頭頭是道，把女兒養育成材，又不怕被恥笑，會帶著善心四處做慈善、義工，是一個很樂觀、堅毅的人物。」

和導演朱鳳嫻見面後，紅姐更覺得她是一個積極的人，加上導演是講述自己的家庭故事，劇本又由她編寫，所以很有信心導演能掌控。 

導演朱鳳嫻畢業於香港演藝學院戲劇學院（榮譽）學士學位，主修表演，2011年朱鳳嫻將成長經歷寫成劇本《發育．不良》於劇場演讀，2014年再改編成微電影並首次執導。

翌年，該片入圍了第19屆多倫多亞洲國際電影節及第20屆IFVA獨立短片節，更代表香港於「Spotlight Hong Kong in Singapore」作海外交流放映。去年朱鳳嫻發展該片成為個人首部執導長片《一路瞳行》。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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