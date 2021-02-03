【新年海味】中醫解構8種新年海味性質功效　脾胃虛弱可吃鮑魚蠔豉

▲ 中醫解構8種新年海味的性質及功效

農曆新年總會吃海味，不同海味性質、功效也不同，未必人人適合，無論自己品嚐或送贈親友，也會留意體質是否適合。註冊中醫師邱穎琳曾接受TOPick訪問，講解8種新年常見的海味功效，以及進食前要注意的事。

1. 花膠

性質及功效：味甘性平，滋陰養顏，補腎益精。

適合人士：陰虛、體質虛弱、精力不足、易疲倦的人。另也適合孕婦安胎。

不適合人士：由於花膠較難消化，脾虛痰濕、消化能力差的人不適宜食用。吃後容易胃脹腹脹，滋補不成，反會損傷脾胃。

2. 海參

性質及功效：味甘性平，補腎益精、養血潤燥。

適合人士：體弱精力不足、肺腎陰虛、久咳、腸燥便秘，或手術後失血過多的人士宜進食補身。

不適合人士：海參與花膠一樣較難消化，所以脾虛痰濕、消化能力差的人不宜食用，吃後容易胃脹腹脹，滋補不成，反會損傷脾胃。

3. 鮑魚

性質及功效：味甘性平，滋陰清熱、養血、補脾胃、補肝腎。

適合人士：肝血不足、脾胃虛弱的人。

不適合人士：脾胃虛弱的人少量進食為宜，吃太多會滯，影響消化。

4. 乾瑤柱

性質及功效：味甘性平，滋陰補腎。

適合人士：特別適合腎虛的人食用，症狀包括夜尿多、腰骨痛等。

不適合人士：有敏感症、濕疹、腸胃過敏的人要小心，注意自己是否對海產過敏。

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5. 蠔豉

性質及功效：味鹹性微寒，平肝潛陽、滋陰養血。

適合人士：蠔豉較溫和，相對不影響脾胃，適合所有脾胃虛弱的人食用。

不適合人士：有外感、對蠔過敏的人。

6. 髮菜

性質及功效：味甘性微寒，清熱、通便。

適合人士：便秘的人。

不適合人士：腸胃虛弱、易泄瀉的人不宜多吃。

7. 響螺

性質及功效：味甘性平，滋陰養顏、補腎功效，功效與花膠相似。雖然效果較弱，但亦較容易消化。

適合人士：脾胃較弱的人若想養滋陰養顏，相對花膠，響螺會是一個好選擇。

8. 蝦米

性質及功效：味甘性溫，補腎壯陽。

適合人士：腎陽不足、夜尿多、怕冷、手足冰冷、腰痛、陽痿的人。

不適合人士：對海鮮過敏、熱氣、喉嚨痛的人。

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責任編輯：羅嘉欣