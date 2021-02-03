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【對抗濕疹】濕疹女生類固醇成癮　戒用後爛面脫髮暴瘦至88磅

醫生診症室 11:58 2021/02/03

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濕疹女生類固醇成癮，戒用後爛面脫髮暴瘦至88磅。

部分濕疹患者會使用含類固醇的藥膏，但若然突然停用，有機會令病情反彈。英國一名30歲女子自幼受濕疹困擾，5年前病情變得嚴重，醫生為她處方類固醇藥膏，初期相當有效，未料停用類固醇後，卻出現戒斷症狀，全身長滿紅疹，更開始脫髮，體重更暴跌至40公斤（88磅）。

根據英國《Daily Mail》報道，今年30歲的Elin Wade，自幼就患有濕疹，主要集中在雙臂位置。她一直以來使用一種叫「Sudocrem」的藥膏控制病情，惟5年前她的症狀開始惡化，當時醫生處方強效外用類固醇藥膏。她憶述，第一次使用類固醇，症狀立即得以改善，讓她感到十分神奇，甚至將其形容為「奇蹟藥膏」。

不過好景不常，Elin使用類固醇藥膏2年後，濕疹擴散到身體多個部位，包括面部、胸部，她惟有再次求醫，但醫生告訴她「擦多一點藥膏就好」。後來，Elin全身長出紅疹，即使嘗試各種自然療法和控制飲食，都無法舒緩症狀，她開始認為自己對類固醇上癮（Topical Steroid Addiction）。

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2019年，她決定停用類固醇藥膏，未料卻仍來惡夢，她全身長出更多紅疹，皮膚猶如被火燒一樣，甚至開始脫髮，體重更跌至40公斤。為此她再次求醫，但醫生認為她只是病情惡化。

沒有醫生相信我，甚至有人嘲笑我，病情加重是因為我去了非洲的湖泊游泳，這完全是無稽之談。

Elin的症狀反覆2年，目前已趨穩定，但她因為病情導致心理受創，令她不敢照鏡。她表示，醫生應明確告知病人類固醇的副作用，才處方藥物，「因為這有可能會毀掉病人的生活」。

同場加映：舒緩濕疹食物

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責任編輯：羅嘉欣

濕疹 類固醇 副作用 紅疹

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