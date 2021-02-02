泛民紛售物業　何俊賢疫市買樓？

▲ 何俊賢有新的物業申報。（資料圖片）

近日泛民人士紛紛售出物業，最新一位是公民黨前黨魁余若薇。而建制派議員中，近半年有3人申報擁有新的物業，其中漁農界議員、民建聯何俊賢上月中申報——在元朗擁有第二所自住物業。

資深大律師余若薇上月以3600萬元，售出位於西半山干德道康苑低層單位連車位。據悉，該單位去年已開始放盤，當時叫價4200萬元，雖然最終以3600萬元賣出，但余若薇1988年購入時僅230萬元，賬面賺約3370萬元。

早前沽售物業的還有前立法會議員、民主黨副主席林卓廷，以及支聯會主席李卓人等。

至於建制派立法會議員，翻查議員個人利益登記冊，最新申報的是何俊賢，他上月中申報自己在元朗擁有第二所自住物業。

難道何俊賢看好樓市，再趁機買樓作投資？

何俊賢告訴傅流螢，新申報的物業其實是他媽媽轉給他的，並非自己買。他解釋，自己所住的村屋有三層，其中二、三樓均由何母持有，低層則是大約8年前鄰居要賣樓，自己付了首期買下的，而何母早前就再將其中一層轉到他名下。

除了何俊賢，疫市買樓的還有民建聯主席李慧琼，她在去年10月申報，自己及配偶在九龍城擁有兩個住宅物業。另外，經民聯立法會議員梁美芬亦在去年7月申報，在國內擁有一個住宅物業。

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