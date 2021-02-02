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德國、印度及英國部分地區爆發H5N1禽流感　食安中心暫停進口該地禽肉和蛋

社會 18:38 2021/02/02

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德國、印度和英國部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指德國巴伐利亞州Bayreuth District及梅克倫堡──前波美拉尼亞州Ludwigslust-Parchim District、印度古吉拉特邦Gir Somnath District和英國威爾斯安格爾西島爆發高致病性H5N8禽流感；和印度馬哈拉施特拉邦Solapur District及恰蒂斯加爾邦Dhamtari District爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

中心發言人表示，本港目前與印度只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，本港去年沒有從印度進口禽蛋、從德國進口約3,900公噸冷藏禽肉及約141萬隻禽蛋及從英國進口約11,130噸冰鮮和冷藏禽肉及約42萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡德國、印度和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：郭詩詩

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