【不老童星】疑早產致9歲停止發育保持童顏　36歲「童星」和老婆合照被嘲似兩母子

▲ 現年36歲的「不老童星」侯祥，與妻子合照被嘲似兩母子。

「我又諗起你老婆喇……」郭富城主演的電影《殺人犯》中，殺人真兇是他的5歲養子，原來養子患有「不老症」。現實中有一位「不老童星」侯祥，未知是否患上「不老症」，只知或許與早產有關。現年36歲的侯祥已娶妻擁有幸福家庭，身家過千萬，但仍被嘲笑與妻像「兩母子」。

綜合內地傳媒報道，侯祥在1985年出身於北京一個普通家庭，小時候健康沒有出現大問題，但到了6、7歲，父母發現兒子長高得很慢，嘗試過讓他吃生長素之類補充品，但沒有作用。直到9歲時他更停止長高，於是父母帶他到醫院檢查，被醫生告知已經停止發育。

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父母聞訊後大受打擊，難以接受事實，尤其是媽媽對此感到歉疚，反而是年幼的侯祥心態樂觀，反過來安慰父母︰

既然改變不了長高的事，為何不能高高興興接受呢？

父母受感染之下，也逐漸接受兒子無法再長高的事實。父親曾接受訪問解釋，兒子是一名早產兒，當時經醫生全力搶救下，才得以保住性命，或許是他長不大原因之一。

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侯祥雖然先天不足，但他把握到自己的特點，當上演員做「童星」。在一次因緣際遇下，他被一位名導演邀請拍戲，沒想到一拍愛上，令他立志要當一位演員，其後入讀了北京民族文化藝術職業學校，畢業後加入演藝行列。

童顏面孔的侯祥比起真正童星，有成熟的內心，故演出「孩子」內心戲時更能有精準發揮。其中侯祥曾跟老戲骨張國立在《中國往事》中合作，跟對方說出自己已經23歲，嚇了張國立一跳，以為他最多只有十多歲。侯祥出道至今十多年，演過無數「孩子」配角，演技讓人刮目相看。

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於2013年，侯祥迎娶中學時期暗戀的同班女同學，當年他怕被拒絕不敢表白，畢業後，兩人亦沒有聯繫，直到多年後與女同學再相遇，侯祥才鼓起勇氣表白，難得女方沒有嫌棄他的身高，反而欣賞他的才華，拍拖數年後，侯祥成功抱得美人歸。

不過，兩夫妻經常被網民嘲笑似「兩母子」，但兩人沒有理會世俗眼光，更曾接受訪問分享夫妻美滿生活。現時36歲的侯祥事業有成，已減少幕前演出，據悉他的身家有過千萬人民幣，早已榮升人生贏家。

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責任編輯︰王明芳